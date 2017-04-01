Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться
Подписаться на уведомления
 

Азербайджанские политэмигранты в панике

Автор: Наир Алиев, отдел информации 

Азербайджанское «политэмигрантское» сообщество в Европе в панике. Власти многих европейских стран стали интенсивно рассматривать запросы на получение статуса политбеженца и активно отказывать в этом. Об этом haqqin.az сообщил источник в среде эмигрантов. Именно с этим фактором он связывает резко увеличившиеся критических посты и статусы в социальных сетях. Таким образом соискатели статуса пытаются доказать, что являются непримиримыми врагами азербайджанской власти.

лагерь для беженцев в Германии

В целом, как сообщил источник, ожидающих получения статуса можно разделить на «умных» и «не очень умных». «Не очень умные» ходят на специально организованные антиазербайджанские «митинги». Потом наутро пишут что-то вроде «Ильхам Алиев, я не молчал в Азербайджане, не буду молчать и здесь». Хотя при этом они в Баку ни в каких акциях не участвовали.

«Умные» начинают выставлять в соцсетях политические статусы, под которыми собирают комментарии с угрозами в свой адрес. При этом угрозы они пишут сами себе, с фейковых профилей. Сами себе они и письма на электронную почту отправляют, просят знакомых из Баку присылать смс с обещаниями расправы и т.д. Делают фальшивые бумажки с решениями судов, извещениями из прокуратуры, медицинскими справками.

Механизм махинаций с особым масштабом раскручен в Германии. Немецкие власти раньше соглашались с тем, что если человек участвовал в Германии в антиазербайджанской акции, то в Баку ему возвращаться опасно. Однако сейчас они уже раскусили все эти уловки. Комментарии в фейсбуке или участие в пикете теперь не считаются основаниями для получения статуса политического беженца, отметил источник.

правозащитник Матанат Азизова

Эту информацию подтверждает и проживающая в Чехии глава Женского кризисного центра Матанат Азизова. По ее словам, какое-то время назад «левые» украинцы и белорусы здесь стали проводить акции, а потом просить убежища. Однако власти Чехии этот факт не посчитали основанием и отказали им в статусе политэмигранта.

Напомним, что haqqin.az уже сообщал и о том, что недавно Генпрокуратура Азербайджана начала расследование по фактам фальсификации и мошенничества с целью переезда за рубеж. Были допрошены бывший и нынешний председатели партии «Мусават» Иса Гамбар и Ариф Гаджилы и некоторые другие функционеры. Именно эта политическая организация особенно щедро раздавала свои удостоверения и членские билеты, не скупясь и на живописание тяжелой доли «революционеров», чьей жизни на родине грозит опасность, а потому им срочно необходимо обзавестись статусом политэмигранта.

У эмигрантов есть и другая проблема, которой пользуется, к примеру, Meydan TV, рассказывает источник. «Нет работы. Многие после получения искомого статуса остаются не при деле, они никому не нужны. В то же время уменьшаются пособия, социальная служба заставляет соглашаться на самую низко оплачиваемую работу, например, подметать улицы. В итоге многие подсаживаются на наркотики».

Именно поэтому Meydan TV стал местом, где могут заработать азербайджанцы, которые хоть что-то могут написать или сказать. «Фактически это единственная возможность не опуститься до уровня бомжей. И в этом случае сказать и написать можно все, что угодно. Германия действительно начала вести достаточно жесткую политику по отношению к беженцам. Пособия еле хватает на питание. Поэтому чтобы прожить, люди вынуждены работать под заказчика – Эмина Милли. Он же, пользуясь ситуацией, на этом зарабатывает неплохие деньги: Meydan TV финансируется за счет пожертвований и денег из европейских фондов», - рассказал источник.

4332 просмотров


Старости
Лидер турецких путчистов звонил и в Азербайджан
Лидер турецких путчистов звонил и в Азербайджан
Наша погода
Сегодня 11° / 6°
2 Апр 8° / 4°
3 Апр 11° / 5°
4 Апр 13° / 7°

Наши деньги
1 USD   =   1.7244 AZN
1 EUR   =   1.8407 AZN
1 RUB   =   0.0307 AZN

Новостная лента

Армяне победили в Абхазии и продвигают Карабах
Россия пригрозила Турции экономическими санкциями
«Сегодня мы с тобой кайфуем…» сын Керимли в элитном лондонском баре
Меркель призвала мигрантов уважать ценности Германии
В Баку возможны кратковременные дожди
В Ираке уничтожили около 200 боевиков
Израиль может ввести войска в Сирию
В Агдаше повесился 76-летний мужчина
В Японии биткоины признали платежным средством
Мадуро объявил себя диктатором Конец «нефтяного социализма»
В Индонезии после оползня пропали более 20 человек
В Баку автобусам не по пути с автомобилями эксклюзив, фото
Завтра Назарбаев и Алиев обсудят в Баку и Карабах комментарий эксперта
Лидер турецких путчистов звонил и в Азербайджан
Азербайджанские политэмигранты в панике
«Азеришыг» опровергает: Геранбой не оставался без света
Схватка за бриллианты: генералы-преступники против контрабандистов haqqin.az из зала суда
Мосул хотят освободить до конца весны
Чешский посол остался без работы из-за твитов своей жены
«Дашнаки» атакуют Тер-Петросяна за предложения по Карабаху
Иванка Трамп и ее муж владеют активами на $740 млн
В ИГИЛ разработали невидимые бомбы
Провокации против азербайджанской трубы: в ход пошли бомбы
Футбольный клуб «Арарат» будет играть в чемпионате России
Экс-президент Ирана Ахмадинежад планирует вернуться во власть