Азербайджанские политэмигранты в панике

Азербайджанское «политэмигрантское» сообщество в Европе в панике. Власти многих европейских стран стали интенсивно рассматривать запросы на получение статуса политбеженца и активно отказывать в этом. Об этом haqqin.az сообщил источник в среде эмигрантов. Именно с этим фактором он связывает резко увеличившиеся критических посты и статусы в социальных сетях. Таким образом соискатели статуса пытаются доказать, что являются непримиримыми врагами азербайджанской власти.

В целом, как сообщил источник, ожидающих получения статуса можно разделить на «умных» и «не очень умных». «Не очень умные» ходят на специально организованные антиазербайджанские «митинги». Потом наутро пишут что-то вроде «Ильхам Алиев, я не молчал в Азербайджане, не буду молчать и здесь». Хотя при этом они в Баку ни в каких акциях не участвовали.

«Умные» начинают выставлять в соцсетях политические статусы, под которыми собирают комментарии с угрозами в свой адрес. При этом угрозы они пишут сами себе, с фейковых профилей. Сами себе они и письма на электронную почту отправляют, просят знакомых из Баку присылать смс с обещаниями расправы и т.д. Делают фальшивые бумажки с решениями судов, извещениями из прокуратуры, медицинскими справками.

Механизм махинаций с особым масштабом раскручен в Германии. Немецкие власти раньше соглашались с тем, что если человек участвовал в Германии в антиазербайджанской акции, то в Баку ему возвращаться опасно. Однако сейчас они уже раскусили все эти уловки. Комментарии в фейсбуке или участие в пикете теперь не считаются основаниями для получения статуса политического беженца, отметил источник.

Эту информацию подтверждает и проживающая в Чехии глава Женского кризисного центра Матанат Азизова. По ее словам, какое-то время назад «левые» украинцы и белорусы здесь стали проводить акции, а потом просить убежища. Однако власти Чехии этот факт не посчитали основанием и отказали им в статусе политэмигранта.

Напомним, что haqqin.az уже сообщал и о том, что недавно Генпрокуратура Азербайджана начала расследование по фактам фальсификации и мошенничества с целью переезда за рубеж. Были допрошены бывший и нынешний председатели партии «Мусават» Иса Гамбар и Ариф Гаджилы и некоторые другие функционеры. Именно эта политическая организация особенно щедро раздавала свои удостоверения и членские билеты, не скупясь и на живописание тяжелой доли «революционеров», чьей жизни на родине грозит опасность, а потому им срочно необходимо обзавестись статусом политэмигранта.

У эмигрантов есть и другая проблема, которой пользуется, к примеру, Meydan TV, рассказывает источник. «Нет работы. Многие после получения искомого статуса остаются не при деле, они никому не нужны. В то же время уменьшаются пособия, социальная служба заставляет соглашаться на самую низко оплачиваемую работу, например, подметать улицы. В итоге многие подсаживаются на наркотики».

Именно поэтому Meydan TV стал местом, где могут заработать азербайджанцы, которые хоть что-то могут написать или сказать. «Фактически это единственная возможность не опуститься до уровня бомжей. И в этом случае сказать и написать можно все, что угодно. Германия действительно начала вести достаточно жесткую политику по отношению к беженцам. Пособия еле хватает на питание. Поэтому чтобы прожить, люди вынуждены работать под заказчика – Эмина Милли. Он же, пользуясь ситуацией, на этом зарабатывает неплохие деньги: Meydan TV финансируется за счет пожертвований и денег из европейских фондов», - рассказал источник.