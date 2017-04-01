Завтра, 2 апреля начинается официальный визит президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в Азербайджан. Как сообщалось ранее, на переговорах будут обсуждаться вопросы двустороннего сотрудничества в сферах безопасности, экономики, транзита и региональной политики. Эксперты также не исключают, что власти Азербайджана ожидают от Казахстана как от непостоянного члена СБ ООН, поддержки в вопросе Нагорного Карабаха.

«Наши страны связывают добрые дружеские отношения; высокая степень доверия и взаимного уважения отмечается и в отношениях между двумя лидерами. С этой точки зрения, безусловно, визит должен стать плодотворным и насыщенным. Что касается поддержки Азербайджана в карабахском вопросе, то нужно отметить четкую сбалансированную позицию, которой последовательно придерживается Астана», заявил haqqin.az известный казахский политолог Талгат Калиев, комментируя данную публикацию.

Эксперт уверен, что Казахстан будет и в дальнейшем придерживаться позиции, которая состоит в необходимости поиска формулы разрешения карабахского конфликта с участием авторитетных посредников в соответствии с нормами международного права.

«Недовольство Армении чаще всего связано именно с объективной позицией Казахстана и с отсутствием поддержки армянской стороны как союзника по ОДКБ. Но изначально эта организация создавалась для защиты от внешней агрессии, а не разрешения замороженных конфликтов.

Кроме того, Астана четко обозначила свою позицию при вступлении Армении в ЕАЭС, потребовав исключить НКАО. Поэтому недовольство есть, но вряд ли его можно назвать обоснованным, поскольку наша позиция выстроена в полном соответствии с нормами международного права», указал политолог.

Кроме того, он прокомментировал участившиеся в российских СМИ комментарии об активизации Турции на постсоветском пространстве: «Относительно Турции прогнозировать пока сложно. Активизация Анкары, безусловно, заметна. Но все наши республики за два с половиной десятилетия окрепли, обросли международными связями и обязательствами, поэтому любые инициативы Турции будут неизбежно проходить через оценку с позиции соответствия суверенным интересам каждой из сторон, а также обязательствам в отношении третьих стран или организаций», резюмировал Т.Калиев.