На двух улицах Баку уже заработали выделенные полосы для общественного транспорта. Это улица Юсифа Сафарова и улица Физули.

Как сообщил haqqin.az эксперт по транспорту Аршад Гусейнов, очередные полосы заработают на семи других дорогах. Это улицы Микаила Усейнова и Ахмеда Раджаблы и проспекты Ходжалы, Бабека, Гянджи, Нобеля, Микаила Алиева.

По словам эксперта, движение на этих полосах будет регулироваться в соответствии с 47-й статьей Правил дорожного движения страны.

Кроме общественного транспорта, на эти полосы на специальных участках шириной не больше 50 метров может выехать другой транспорт, но лишь для совершения поворота.