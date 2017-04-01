В Индонезии после оползня пропали более 20 человек

В Индонезии в результате оползня, произошедшего в субботу 1 апреля, пропали без вести более двадцати человек. Об этом сообщает Associated Press.

ЧП произошло на острове Ява, оползень обрушился на деревню Баранар в провинции Восточная Ява.

В результате пострадали 30 домов, другие здания и транспортные средства. По данным Индонезийского агентства по уменьшению опасности бедствий, оползень накрыл 27 человек.

При этом, по данным начальника местной армии, которые основываются на показаниях местных жителей, число пропавших без вести составляет 38 человек. Пропавших ищут спасатели, солдаты и добровольцы.