Происходящее сейчас в Венесуэле называют установлением диктатуры и попранием демократии. Верховный суд страны объявил, что берет на себя полномочия высшего законодательного органа до тех пор, пока будет сохраняться "ситуация неуважения" по отношению к судебной власти. Фактически Национальная ассамблея исключена из управления государством, вся полнота власти перешла к президенту Николасу Мадуро, его правительству и Верховному суду, полностью лояльному главе государства.

По сути мы сейчас наблюдаем пик конфликта, начало которому было положено в декабре 2015 года, когда социалисты проиграли в борьбе за большинство в парламенте. Президенту-социалисту Мадуро пришлось иметь дело с оппозиционно настроенной Национальной ассамблеей, и они сразу вошли в столкновение, впрочем, как и с Верховным судом. Тот постановил, что трое депутатов были избраны с нарушением и результаты должны быть аннулированы, но парламент проигнорировал судебное решение. Зато президент воспользовался прецедентом, и уже Верховный суд стал отменять одно за другим решения оппозиционного большинства. Так, в начале этого года парламент принял резолюцию об «оставлении поста» президентом Мадуро, а Верховный суд отменил ее действие.

На протяжении всего прошлого года оппозиция собирала подписи за референдум об отставке Николаса Мадуро, но судебная власть все время находила отговорки, усматривая нарушения в процедуре сбора подписей. По большому счету, узурпация власти Мадуро произошла намного раньше, просто сейчас это вылилось в такую очевидную форму. На установление в Венесуэле фактической диктатуры очень жестко отреагировала Организация американских государств, где среди 34 участников значатся и США с Канадой. О государственном перевороте в Венесуэле заявил генсек организации Луис Альмагаро, а ряд американских сенаторов выступили с заявлением, в котором назвали Мадуро «сумасшедшим диктатором».

Очень нелестно о президенте Венесуэлы отозвался и Дональд Трамп. Очевидно, что венесуэльских социалистов будут показательно воспитывать. Дело для Мадуро не обстояло бы так плачевно, если бы в стране не был самый настоящий гуманитарный кризис, о чем, кстати, заявила «отмененная» Национальная ассамблея. Так, сам президент на днях обратился за помощью к ООН, признав, что в стране имеется лишь 5% необходимых лекарств.

Инфляция, за прошлый год составившая 750%, в 2017 году может достичь 1660%. В Венесуэле не хватает 68% необходимого объема продовольствия, ниже уровня прожиточного минимума живут 81,8% семей. При этом страна залезла по уши в долги, уже в ближайшие месяцы ей необходимо выплатить почти четыре миллиарда при общей задолженности более двадцати миллиардов. Резко ухудшившиеся отношения с ОАГ подрывают возможность Венесуэлы перекредитоваться, и без того катастрофическая ситуация может превратиться в полностью невыносимую. Ни на какую массовую поддержку населения социалисты, привыкшие к народной любви в богатые на дорогую нефть годы правления Уго Чавеса, рассчитывать не могут.

Однако наблюдатели указывают, что люди, измученные борьбой за ежедневное выживание, не очень поддерживают и акции оппозиции. Кажется, страна теряет веру, что тут возможны позитивные изменения. Зато резко усилился поток желающих переселиться в соседние Колумбию и Бразилию. Эксперимент по построению «нефтяного социализма» завершился крахом. Самая богатая страна Латинской Америки оказалась в результате бесталанного управления, игнорирующего экономические законы, полным банкротом.