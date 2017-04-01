Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться
Подписаться на уведомления
 

Израиль может ввести войска в Сирию

 

Только в случае серьезной угрозы со стороны иранского движения «Хезболла» войска Израиля войдут в Сирию. Об этом заявил посол Израиля в РФ Гарри Корен, передает «Интерфакс».

«Иранский режим всегда был заинтересован в поддержке Сирии и „Хезболлы“, использовании их как эффективного прокси, который создает угрозу Израилю, выполняя функцию по сдерживанию», — отметил Корен и добавил, что действия «Хезболлы» в Сирии остаются не абстрактной угрозой для Израиля.

Израиль незамедлительно отреагирует в случае обострения ситуации на Голанских высотах в Сирии, также подчеркнул Корен. По его словам, с этих территорий «случаются преднамеренные или непреднамеренные обстрелы» территории Израиля «из определенных видов вооружений».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что его страна выступает «решительно против усиления позиций Ирана и его приспешников в Сирии».

1585 просмотров


Старости
Лидер турецких путчистов звонил и в Азербайджан
Лидер турецких путчистов звонил и в Азербайджан
Наша погода
Сегодня 11° / 6°
2 Апр 8° / 4°
3 Апр 11° / 5°
4 Апр 13° / 7°

Наши деньги
1 USD   =   1.7244 AZN
1 EUR   =   1.8407 AZN
1 RUB   =   0.0307 AZN

Новостная лента

Армяне победили в Абхазии и продвигают Карабах
Россия пригрозила Турции экономическими санкциями
«Сегодня мы с тобой кайфуем…» сын Керимли в элитном лондонском баре
Меркель призвала мигрантов уважать ценности Германии
В Баку возможны кратковременные дожди
В Ираке уничтожили около 200 боевиков
Израиль может ввести войска в Сирию
В Агдаше повесился 76-летний мужчина
В Японии биткоины признали платежным средством
Мадуро объявил себя диктатором Конец «нефтяного социализма»
В Индонезии после оползня пропали более 20 человек
В Баку автобусам не по пути с автомобилями эксклюзив, фото
Завтра Назарбаев и Алиев обсудят в Баку и Карабах комментарий эксперта
Лидер турецких путчистов звонил и в Азербайджан
Азербайджанские политэмигранты в панике
«Азеришыг» опровергает: Геранбой не оставался без света
Схватка за бриллианты: генералы-преступники против контрабандистов haqqin.az из зала суда
Мосул хотят освободить до конца весны
Чешский посол остался без работы из-за твитов своей жены
«Дашнаки» атакуют Тер-Петросяна за предложения по Карабаху
Иванка Трамп и ее муж владеют активами на $740 млн
В ИГИЛ разработали невидимые бомбы
Провокации против азербайджанской трубы: в ход пошли бомбы
Футбольный клуб «Арарат» будет играть в чемпионате России
Экс-президент Ирана Ахмадинежад планирует вернуться во власть