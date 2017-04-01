Израиль может ввести войска в Сирию

Только в случае серьезной угрозы со стороны иранского движения «Хезболла» войска Израиля войдут в Сирию. Об этом заявил посол Израиля в РФ Гарри Корен, передает «Интерфакс».

«Иранский режим всегда был заинтересован в поддержке Сирии и „Хезболлы“, использовании их как эффективного прокси, который создает угрозу Израилю, выполняя функцию по сдерживанию», — отметил Корен и добавил, что действия «Хезболлы» в Сирии остаются не абстрактной угрозой для Израиля.

Израиль незамедлительно отреагирует в случае обострения ситуации на Голанских высотах в Сирии, также подчеркнул Корен. По его словам, с этих территорий «случаются преднамеренные или непреднамеренные обстрелы» территории Израиля «из определенных видов вооружений».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что его страна выступает «решительно против усиления позиций Ирана и его приспешников в Сирии».