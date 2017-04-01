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В Ираке уничтожили около 200 боевиков

 

Иракские ВВС ликвидировали около 200 террористов к западу от Мосула в результате авиаударов недалеко от сирийской границы, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение военного командования Ирака.

По утверждению военных, их целью стали боевики группировки "Исламское государство", вторгшиеся из Сирии в иракский населенный пункт Эль-Баадж.

"ВВС произвели несколько авиаударов, приведших к уничтожению укрытий и групп боевиков ИГ (Исламское государство). Убиты около 150-200 террористов, вторгшихся из Сирии в город Эль-Баадж", — сообщается в заявлении на странице пресс-службы командования в Facebook.

Намеревались ли террористы отправиться в Мосул в качестве подкрепления ИГ, командование не сообщило.

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