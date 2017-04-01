Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться
Подписаться на уведомления
 

В Баку возможны кратковременные дожди

 

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье. Как сообщили Report в Национальном бюро по гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 2 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, в некоторых местах возможны кратковременные дожди.

Ожидается временами усиливающийся северо-западный ветер.

Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 3-5, днем 7-11 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 3-5, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление поднимется с 765 мм до 772 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 75-85%.

В районах Азербайджана пройдут кратковременные дожди, в горных и предгорных  районах ожидается мокрый снег, снег. В некоторых местах осадки могут носить интенсивный характер. Скорость западного ветра местами усилится. 

Ночью температура воздуха составит 1-6, днем 8-12 градусов тепла, в горах ночью ожидается 0-5, днем 3-7 градусов тепла. 

194 просмотров


Старости
Лидер турецких путчистов звонил и в Азербайджан
Лидер турецких путчистов звонил и в Азербайджан
Наша погода
Сегодня 11° / 6°
2 Апр 8° / 4°
3 Апр 11° / 5°
4 Апр 13° / 7°

Наши деньги
1 USD   =   1.7244 AZN
1 EUR   =   1.8407 AZN
1 RUB   =   0.0307 AZN

Новостная лента

Армяне победили в Абхазии и продвигают Карабах
Россия пригрозила Турции экономическими санкциями
«Сегодня мы с тобой кайфуем…» сын Керимли в элитном лондонском баре
Меркель призвала мигрантов уважать ценности Германии
В Баку возможны кратковременные дожди
В Ираке уничтожили около 200 боевиков
Израиль может ввести войска в Сирию
В Агдаше повесился 76-летний мужчина
В Японии биткоины признали платежным средством
Мадуро объявил себя диктатором Конец «нефтяного социализма»
В Индонезии после оползня пропали более 20 человек
В Баку автобусам не по пути с автомобилями эксклюзив, фото
Завтра Назарбаев и Алиев обсудят в Баку и Карабах комментарий эксперта
Лидер турецких путчистов звонил и в Азербайджан
Азербайджанские политэмигранты в панике
«Азеришыг» опровергает: Геранбой не оставался без света
Схватка за бриллианты: генералы-преступники против контрабандистов haqqin.az из зала суда
Мосул хотят освободить до конца весны
Чешский посол остался без работы из-за твитов своей жены
«Дашнаки» атакуют Тер-Петросяна за предложения по Карабаху
Иванка Трамп и ее муж владеют активами на $740 млн
В ИГИЛ разработали невидимые бомбы
Провокации против азербайджанской трубы: в ход пошли бомбы
Футбольный клуб «Арарат» будет играть в чемпионате России
Экс-президент Ирана Ахмадинежад планирует вернуться во власть