В Баку возможны кратковременные дожди

Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на воскресенье. Как сообщили Report в Национальном бюро по гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, 2 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове будет преобладать облачная погода, в некоторых местах возможны кратковременные дожди.
Ожидается временами усиливающийся северо-западный ветер.
Ночью температура воздуха на Абшеронском полуострове составит 3-5, днем 7-11 градусов тепла, в Баку ночью ожидается 3-5, днем 9-11 градусов тепла.
Атмосферное давление поднимется с 765 мм до 772 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 75-85%.
В районах Азербайджана пройдут кратковременные дожди, в горных и предгорных районах ожидается мокрый снег, снег. В некоторых местах осадки могут носить интенсивный характер. Скорость западного ветра местами усилится.
Ночью температура воздуха составит 1-6, днем 8-12 градусов тепла, в горах ночью ожидается 0-5, днем 3-7 градусов тепла.