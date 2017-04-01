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Меркель призвала мигрантов уважать ценности Германии

 

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала беженцев уважать законы и ценности Германии, «проявлять интерес» в отношении жизни немцев. Об этом глава правительства заявила в беседе с сирийским журналистом Хамди Аль-Кассаром, выложенной в традиционном видео-подкасте канцлера.

«Мы ожидаем, что люди, которые прибыли к нам, будут придерживаться наших законов, что они проявят немного любопытства в отношении нашей жизни», — сказала Меркель, добавив, что беженцы, прибывшие в Германию «в поисках безопасности», должны уважать «ценности, которыми живет эта страна».

«Можно сказать, если что-то непонятно, но нужно уважать и придерживаться этого», — добавила канцлер.

По словам Меркель, и немцы должны «быть открытыми».

«Мы очень мало знаем о Сирии, мы очень мало знаем об Ираке или об африканских странах. Мы должны воспринимать это как возможность больше узнать и научиться чему-то», — заявила она.

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