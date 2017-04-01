В то самое время, когда лидер азербайджанских мамлюков–политических рекрутов Али Керимли призывает хижины к войне с дворцами, в старой части света такой же оппозиционер Керимли, запомнившийся нам своим дуэтом со спецпосланником Бако Саакяна в Конгрессе США, призывает дворцы к войне с хижинами.

Вот поглядите на это фото – в знаменитом лондонском баре, с его экзотическими хмельными напитками и редчайшими яствами, мне, благодаря подружке из Штатов, а точней, по приглашению её довольно богатого отца, приехавшего навестить свою дочь, довелось-таки побывать. Англичане называют его американским баром (The American bar).

Вряд ли даже дети азербайджанских олигархов найдут в себе силы заскочить в отель «Савой» («Savoy») с его баром. Они не из любителей пускать пыль в глаза. Наверное потому, что деньги даже им с небес не сыплются… А вот сын лидера азербайджанской оппозиции, взывающий к совести власти и почти в каждой строчке своих патетических воззваний предающий анафеме эту же власть, дескать, уличенную в коррупции и растратах, запомнился посетителям элитного лондонского бара с его незатейливыми коктейлями с необычными яствами и их умопомрачительными ценами, и уж подавно не услужливыми официантами, а безобразной сценой с худощавой и неприметной британской студенткой. Студент Бристольского университета Тюркел Керимли вот так кайфует в те самые дни, когда его отец Али Керимли пишет о страданиях обитателей хижин в час апогея экономического кризиса.

Оставим в сторону непрозрачность доходов лидера оппозиции. Безработный Керимли так и не смог показать источники своих доходов, которые позволяют обеспечить сыну не только учебу в дорогостоящем британском вузе, но и роскошную, беспечную, беспробудно вульгарную жизнь в дорогом Лондоне.

Тюркел Керимли сидел с девушкой за пару столиков от нас. Его громко прозвучавший на аглицком возглас – «Что уставился?!» - заставил нас обратить на них внимание. Перед ним, подобострастно улыбаясь, на полусогнутых, стоял кельнер.

- Мало дал, что ли?! - опять-таки по-английски выкрикнул Тюркел. - Так вот, на, возьми ещё!.. – и веер 50-ти фунтовых банкнот с изображениями Её Величества королевы Англии, полетели в лицо официанта.

- Парень, наверное, из Кувейта, - заметили за соседним столиком.

- Он из России, - возражает кто-то.

- Он не из России, а из Азербайджана. Из Баку…

- Значит, сынишка нефтяных магнатов, - усмехается американец.

- По его словам, - кивнул я в сторону Тюркела, - его отец к нефтяному делу не имеет никакого отношения.

Американец с недоумением вздергивает брови и прямо-таки по-некрасовски спрашивает:

- Откуда тогда «дровишки»?

- Он политический деятель. Самый влиятельный оппозиционер…

- А-а-а! – хохоча, догадливо тянет отец моей однокашницы. – Так этот парень нашими деньгами бросается…

Тут расхохотались и мы. Я напоминаю американцу о недавнем скандале в Вашингтоне – ведь группа сенаторов-республиканцев обратилась к Трампу с требованием остановить старца Сороса, сорящего деньгами американских налогоплательщиков в странах иного мира на дело цветной революции. На гранты и деньги Сороса и его Института Открытого Общества в Баку, поступившие оппозиционерам, можно было бы смастерить аж три украинские революции. С начала нулевых до закрытия лавочки Сороса Керимли и гражданский сектор получили десятки миллионов долларов. Куда ушли деньги? На революцию? Извольте… на прихотливую жизнь вот таких как Керимли. А ландшафт гражданского общества превратился не в пустыню, а в сами руины.

- Так ведь репрессии не позволили им совершить дело Сороса, - осторожно возражает американец.

- А разве на Украине репрессий, или чего уж там говорить, политического криминала не было? А титушки?

- Вопрос не риторический и не праздный, - тихо соглашается американец.

У них нет ни принципов, ни идеалов, ни искренних побуждений изменить страну. Одни порывы и животные инстинкты, обуславливающие борьбу за власть. Не за страну, а за власть! Дабы вернуть себе утерянные четверть века назад, в далеком 1992-ом нефтеносные источники собственного обогащения. Они не потеряли вкус к власти. Демократы? Западники? Евроцентристы? Господи, да они готовы на союз с Путиным, Ватиканом и даже с самим аятуллой, с ежом и ужом, чтобы свергнуть власть и самим стать властью. Ради чего? Смены формаций и режима? Ради похотей вот этого Тюркела Керимли? Все гораздо прозаичнее и банальнее…

Уж кто-кто, а этот американец, да и вся правящая элита новой команды Белого дома, знали, как председатель партии Народного фронта Азербайджана Али Керимли в первые же дни оконфузил Дональда Трампа. Оконфузил своим поздравительным письмом, что пришло в штаб 45-го президента США чуть ли не в первый же день официально объявленной его победы на выборах. Ведь Керимли рассуждает ценностями и категориями периферийного партработника, обязанного поздравить с избранием нового Генсека в центре. Беспрецедентная ущербность так застила глаза Керимли, что он не понял главного – все либеральное сообщество восприняло избрание Трампа в штыки. А кто такой Керимли? Либерал - ответят все в один голос?! А как либерал может поддержать изоляциониста? Так ведь саатлинскому парню-рубахе плевать на изоляционизм и даже на глобализм, как и на сам либерализм. Там же мамлюковское отношение к власти. О какой идейности идет речь?

В том послании неподкупный лидер азербайджанских демократов, что под его предводительством, так сказать, не щадя себя, борются с коррупционерами и самоотверженно отстаивают у себя вашингтонские идеалы прав человека, поздравлял демократическую партию Америки с оглушительной победой и рассыпался в комплиментах по поводу выдающихся талантов мужа будущего нового президента. (?!) То, что победу в президентских выборах одержали не демократы, а республиканцы, можно было бы отнести к технической ошибке. А вот по поводу мужа Трампа… Это нечто другое.

Стали выяснять. Оказалось, дабы не потерять солидных денежных поступлений, кои шли из Вашингтона выдающемуся борцу за демократию и правам человека в Азербайджане, он, Али Керимли, заранее написал поздравительное письмо… Хиллари Клинтон.

Ошарашенный же победой республиканца Трампа, кристально чистый предводитель национальной демократии вашингтонского разлива, поспешил заменить одно имя на другое. Нет, ни в коем случае нельзя было терять такой золотой и щедрый источник. Ведь, судя по всему, от этой дурно пахнущей дармовщины львиная доля шла в семейный бюджет.

- Ах, вот откуда дровишки у нашего Тюркела! – со следами искреннего озарения воскликнул наш собеседник.

- Именно! Только на эти деньги Али Керимли мог определить своего сынишку в столь элитнейший и дорогущий университет Англии. Только этими банкнотами ваш Тюркел расплачивается и с девками в злачных местах, и с кельнерами в барах… И именно на них там безбедно живет и матушка вашего студента (тоже бывшая завотделом в президентском аппарате)…

По правде говоря, Сорос за океаном и не собирался лишать столь сладостной халявы Али Керимли. А потому ошибка, прозвучавшая намеком на политориентацию Трампа, лишь немного покоробила клерков Белого дома. В остальном же всё осталось, как и было.

Разве не те ли это «дровишки», коими сынишка неподкупного оппозиционера осыпал бармена роскошнейшего отеля «Савой» что сейчас зловонно тлеют на наших улицах? Тлеют, чадят, но не горят. Добрый ветер наших реалий гасит их на корню. Только больно уж они, те «дровишки», воняют…