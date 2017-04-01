Россия пригрозила Турции экономическими санкциями

Вице-премьер Аркадий Дворкович пообещал ответить турецким властям, если они будут и дальше препятствовать поставкам российских товаров. Об этом вице-премьер заявил на медиа-форуме Ассоциации компаний розничной торговли, передает ТАСС.

«Но надеюсь, что здравый смысл возобладает», — добавил Дворкович. По его словам, Россия находится в «постоянных консультациях» с Турцией по торговле сельхозпродукцией, несмотря на то, что спорные вопросы пока между странами остаются.

«Не все идет гладко, но тем не менее, мы стараемся находить общий язык», — сказал он. В частности, Турция направила России запрос на встречу для обсуждения поставок зерна. По словам вице-премьера, турецкой стороне предложили встречу в Москве. «Сейчас ждем подтверждения даты», — сказал Дворкович.

С 15 марта Турция исключила Россию из списка стран с беспошлинным ввозом пшеницы, кукурузы и подсолнечного шрота. По новым правилам торговли, пошлина для ввоза российской пшеницы и кукурузы составляет 130%, для риса — 45%, подсолнечного масла — 36%. Пошлина на ввоз шрота подсолнечника составляет 13,5%. Комментируя решение Турции, глава Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько отмечал, что пошлина в 130% для поставок пшеницы является «запретительной» мерой.