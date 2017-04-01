Армяне победили в Абхазии и продвигают Карабах

Выборы в парламент сепаратистской Абхазии принесли победу троим представителям армянской общины – Левону Галустяну, Ашоту Миносяну и Левону Дащяну. Абхазские парламентарии намерены углублять сотрудничество с исторической родиной, передает Sputnik.

Депутаты армянского происхождения избраны в парламент Абхазии по итогам второго тура голосования.

«По джентльменскому соглашению три округа из 35-ти, Цандрипшский (Гагры), Гумистинский (Сухумский район) и Пшапский, выдвигают на выборах кандидатов-армян. За право пройти в парламент Абхазии боролись восемь наших соотечественников», — сказал в беседе с корреспондентом Sputnik Армения депутат парламента Абхазии Левон Галустян.

«За ходом голосования в первом туре наблюдала представительная делегация из Карабаха. Между Абхазией и Карабахом установлены тесные отношения, которые мы намерены развивать и дальше», — сказал Галустян.

Агентство отмечает, что в скором времени сепаратистские регионы Абхазия и Карабах подпишут протокол о намерениях. Стороны планируют сформировать межпарламентскую группу дружбы и сотрудничества.