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В Чечне облава на геев: есть убитые

 

В Чечне за последние недели были задержаны более сотни мужчин, которых силовики заподозрили в гомосексуализме. Издание «Новая Газета» пишет, что эту информацию подтвердило «беспрецедентно большое количество источников», в том числе собеседники в местных управлениях МВД, ФСБ, в прокуратуре и администрации республики.

«Новая газета» подчеркивает, что у задержанных по подозрению в гомосексуализме «крайне мало шансов остаться в живых», поскольку родственники не станут добиваться расследования их задержания или убийства. В статье сообщается о гибели по крайней мере троих человек; их имена известны редакции «Новой газеты», но не упоминаются.

Газета также цитирует пост анонимного ЛГБТ-активиста из Чечни, который предупреждает о подставных постах с целью разоблачить местных геев. Автор записи утверждает, что многие из откликнувшихся на такие посты мужчин были убиты.

«Среди задержанных — представители чеченского муфтията, включая известных, влиятельных и близких к главе республике религиозных деятелей, а также двое известных чеченских телеведущих», — сообщает «Новая газета».

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