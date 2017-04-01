Трамп ушел с церемонии перед подписанием новых указов

Президент США Дональд Трамп ушел с церемонии подписания документов, связанных с обеспечением соблюдения правил торговли, не подписав их. Об этом сообщает The Hill.

Отмечается, что в пятницу, 31 марта, Трамп объявил о двух своих новых распоряжениях, но затем вышел из комнаты до фактического подписания указов.

На опубликованной видеозаписи из Белого дома запечатлено, как Трамп входит в Овальный кабинет, а затем выходит.

Вице-президент США Майк Пенс, вероятно, заметив ошибку главы государства, возвратился за материалами, лежащими на президентском столе. После этого он также покинул кабинет.