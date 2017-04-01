В Кюрдамире выявили 150 кг конины

В Кюрдамирском районе выявлено 150 килограммов конины, предназначенной для продажи.
Как сообщает Report, в результате рейда, проведенного сотрудниками Кюрдамирского районного отделения полиции и ветеринарного управления, сотрудники дорожно-патрульной службы остановили автомобиль марки Mercedes c госномером 10-VH-988, за рулем которого находился житель села Хыныслы Багиров Анар Аганасиб оглу. В результате осмотра в багажнике автомобиля было обнаружено 150 килограммов мяса лошади без костей.
В ходе осмотра двора А. Багирова были обнаруженные лошадиные головы, ноги и другие органы.
Отметим, что в 2015 году А. Багиров был оштрафован за незаконную продажу конины и убой лошадей.