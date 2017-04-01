Ильхам Алиев наградил Вахида Ахмедова

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о награждении Вахида Газымамед оглу Ахмедова орденом «Шохрат» за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджана, сообщает официальный сайт глав государства.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу подписал распоряжение о награждении Вахида Газымамед оглу Ахмедова орденом «Шохрат» за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджана, сообщает официальный сайт глав государства.