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Южноосетинская армия стала российской haqqin.az из Грузии

Автор: Фридон Дочия, спецкор, Тбилиси 

И при этом государство Южная Осетия (ЮО), пусть и самопровозглашенная, является независимой. Более того, граждане этого де-факто независимого государства на предстоящем 9 апреля референдуме по переименованию «республики», выразят свое отношение к предложенной идее равнозначных названий страны - Республика Южная Осетия и Государство Алания.

Это следует из специального заявления президента республики Леонида Тибилова, которое он сделал недавно после встречи в Москве с В.Путиным. Засим (30 марта) правительство Российской Федерации одобрило проект соглашения о вхождении «отдельных подразделений» самопровозглашенной республики Южная Осетия в состав ВС РФ. Причем проект данного соглашения получил одобрение на всех министерских уровнях и передан на подпись президенту РФ Владимиру Путину. Решение, конечно, беспрецедентное, но Л.Тибилов обосновывает его “необходимостью обеспечения безопасности страны”.

В тексте же постановления сказано, что под вхождением военных подразделений ЮО в состав ВС РФ подразумевается «прием граждан ЮО на военную службу по контракту в ВС РФ и направление их для прохождения службы в российскую военную базу (РВБ) в добровольном порядке. При заключении такого контракта придется уволиться со службы в «ВС ЮО», а дальнейшее прохождение военной службы указанными гражданами будет осуществляться в соответствии с российским законодательством».

Будущим “контрактникам”, очевидно, небезынтересно, что российская сторона обязуется повысить им денежное содержание и социальные выплаты. Завершится эта “перестройка” по-осетински 9 апреля, когда в «Южной Осетии» состоятся выборы президента. Гражданам, как сообщают местные СМИ, придется выбирать между Леонидом Тибиловым и Анатолием Бибиловым. Первый – действующий президент, второй – председатель нынешнего парламента. Оба уже подписали заявление относительно проведения референдума о вхождении Южной Осетии в состав России. Голосование запланировано на 2017 год. Судя по вялой реакции Запада на начавшуюся реализацию окончательного перехода ЮО под юрисдикцию РФ, Москва и Цхинвал рассчитывают довести начатое дело до победного конца.

Что же касается подписанного 30 марта соглашения, на него в Тбилиси и Брюсселе отреагировали следующим образом.

“Мы информируем международную общественность, так как эти угрозы не только для Грузии, но и для всего региона», - счел нужны заявить министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.

Михаил Джанелидзе

«НАТО поддерживает территориальную целостность Грузии. Мы продолжим поддерживать Грузию политически и предоставлять практическую поддержку. Подписанием сегодняшнего документа Россия подрывает попытки найти мирное решение конфликта», - заявил после завершения совета «Россия - НАТО» в Брюсселе генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Вот и все. Так что интеграция ЮО-РФ скорее всего будет продолжена. Тем более, что некоторым аналитикам она указывает выход из конфликтного тупика и другим самопровозглашенным образованиям на Кавказе...

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