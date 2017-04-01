Глубоко неправы все те, кто утверждает, будто в Азербайджане нет свободы слова. Она не просто есть, ее слишком много. Как много и откровенной лжи, заказных статей, откровенной глупости. А вот с профессионализмом и готовностью отвечать за растиражированную ложь - сущая беда. В очередной раз убедился в этом, когда прочел заметку на сайте некоем сайте Олке.аз. Помещена там была форменная ложь про посла Азербайджана в Украине Азера Худиева.

В статье говорится, мол, имел место неприятный эпизод в одном из питейных заведений Харькова с его участием, а также с участием президента Ассамблеи национальностей Украины Ровшана Тагиева и спецкора АзТВ по Украине и странам Восточной Европы Мовсума Асланова. При этом, ни точной даты, когда этот «инцидент» якобы имел место, ни названия заведения и фамилии ее владельца, который, по словам отечественных лжецов от журналистики, был участником происшедшего.

Даже далекому от журналистики человеку понятно, что это – откровенная и примитивная «заказуха». С чьей стороны? Предполагаю, что со стороны неудовлетворенного и амбиционного азербайджанца, возглавляющего одну из многочисленных диаспорских организаций. Любит этот прыткий молодой человек козни строить, интриги разводить, тиражировать через своих знакомых в отечественных СМИ откровенно лживые заметки. Но тут больше претензий даже не к нему. Он циничен, но предсказуем. «Пробил» в СМИ очередную ложь и в кусты, радостно проводя рукой по густо смазанным гелем волосам.

А вот отечественным журналистам приходится посыпать голову пеплом. Потому, что это их ложь видна, это они в глупом свете выставлены. И не только Олке.аз, но и Оху.аз и прочие СМИ, у которых не хватило элементарного понимания того, что любые новости, тем паче с таким душком, нужно перепроверять. Есть же контакты посольства Азербайджана в Украине, пресс-служба посольства. Туда бы и позвонили. Но, они все пошли по наиболее легкому пути, по сути, выйдя за рамки журналистики.

А в том, что это ложь, легко убедиться каждому, кто захочет узнать правду, которая состоит в том, что посол Азербайджана в Украине Азер Худиев, был в Харькове один-единственный раз и вовсе не сейчас, а в конце декабря этого года. Там тогда проводился праздничный концерт, посвященный Дню солидарности азербайджанцев. Он был организован почетным консулом Азербайджана в Харькове Афганом Салмановым. Концерт посетили губернатор Сумской области Николай Клочко, заместитель губернатора Харьковской области Анатолий Бабичев, депутаты Верховной Рады Украины.

И вот, по логике авторов в лжи и провокации, посол Азер Худиев предпочел участию в концерте посещение одного из питейных заведений Харькова? Такое могло придти в голову только очень оторванному от реалий человеку. Тем временем, распространителям глупости даже невдомек, что сюжет о концерте в Харькове был показан в новостях ОТВ. То есть, любой желающий может убедиться в том, где в реальности был Азер Худиев, посетив Харьков. Вот, полюбуйтесь и вы, дорогие наши читатели:

Посмотрели? Оценили масштаб глупости лжецов? Мы же добавим, что посол Азербайджана прибыл тогда в Харьков вместе с действующим депутатом ММ Мирказимом Казимовым и экс-депутатом ММ Эльтоном Мамедовым. С ними же, вечером, поездом он и выехал из Харькова. Такова истина, которую легко было выявить при наличии желания и при понимании того, что вообще такое профессия журналиста.