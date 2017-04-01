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Никол Пашинян: «Азербайджан закупил оружие на 7 миллиардов не для того, чтобы идти на уступки»

Автор: Отдел Армении 

Один из лидеров армянского блока «Выход», депутат Никол Пашинян считает, что мирное решение карабахского конфликта на сегодняшний день невозможно. Он подчеркнул, что, прежде всего, надо серьезно осознать сложившуюся ситуацию вокруг карабахского вопроса, понять, что произошло.

«А произошло нарушение баланса сил, - говорит Пашинян. - Азербайджан закупил оружия на 7 миллиардов долларов не для того, чтобы идти на уступки. И у нас нам говорят, раз Азербайджан купил на 7 миллиардов оружия, дорогой народ, давайте сдадимся. Мы же говорим, нет, не так, мы должны восстановить баланс военных сил, за счет изменения структуры расходов на армию, формируя военно-промышленный комплекс. Сегодня ситуация предполагает военное решение, мирное решение не представляется возможным».

На замечание, что Армения не располагает многими ресурсами для противодействия, Пашинян сказал: «А почему не имеем? Серж Саргсян, Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян, почему у нас нет ресурсов, чем вы были заняты 25 лет, что у нас нет ресурсов? Куда подевался людской ресурс? Эмигрировал! Я спрашиваю, как это у нас нет истребительной авиации, у вас есть «истребители»-дома, «истребители»-машины, а истребительной авиации нет? Эти люди растратили огромные ресурсы, которые могли превратить Третью республику в могучее государство». 

Пашинян, который на выборах 2008-го и 2012 года сотрудничал с первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном, раскритиковал его мирный план. По мнению Пашиняна, заявления Тер-Петросяна оторваны от текущих политических процессов.

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