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Верховный суд пошел против президента Венесуэлы

 

Верховный суд Венесуэлы принял два постановления о возвращении парламенту страны законодательных полномочий, а депутатам иммунитета, передает РИА Новости со ссылкой на радиостанцию Blu Radio.

Главная судебная инстанция Венесуэлы в четверг взяла на себя законодательную власть вместо парламента страны, который находится под контролем оппозиции, и лишила его депутатов иммунитета.

По данным радиостанции, конституционная палата Верховного суда приняла два "пояснительных" постановления, в которых отменяются постановления о лишении депутатов иммунитета и национальной ассамблеи - законодательной власти. Документы были опубликованы в субботу утром после собрания оборонного совета, который возглавлял президент Венесуэлы Николас Мадуро.

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