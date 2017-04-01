Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться
Подписаться на уведомления
 

Академик Джанахмедов стырил книгу автора haqqin.az не наш скандал

Автор: Юсиф Алиев, автор haqqin.az 

Плагиа́т в Википедии - умышленно совершаемое незаконное использование чужого творческого труда, которое сопровождается доведением до других лиц ложных сведений о себе как о действительном авторе

Плагиатор в обиходе -  …вор

Спокон веков люди стремились к тому, чтобы оказаться в ближайшем окружении властителей своих стран, дабы быть замеченными и признанными. Особенно старались и стараются те, кому на роду не было писано ловить звёзд с небес. Ведь обделенным божьей искрой это давало ласкающую слух, чем-то схожую со славой, молву и, конечно же, в усмерть сладостные земные блага. Для этого они не брезговали, да, что там говорить, не брезгуют ничем.

Наклеветать – пожалуйста! Подлить яду или исподтишка ножом в спину – какие проблемы!.. Но верхом  этого подлейшего из искусств являлось  воровство. Нет, не  карманная кража. Это примитивно. Власть предержащие такого не приемлют. Своей благосклонностью и щедротами они наделяют лишь тех, кто поражает их своим творчеством. И они же придают им крылья для взлёта…   

Были-таки гении, на которых  властители всех времен и народов не могли не обратить своего высокого внимания. У нас, мыслитель и поэт Низами Гянджеви, в Азии великий Авицена, в Европе Вольтер и Моцарт, в России Пушкин и выдающийся учёный, создатель Академии Наук и, по сути, человек энциклопедических знаний – Михайло Ломоносов… Перечень блистательных имён, оставшихся в истории Человечества, которых государи тех времен отмечали своим высоким вниманием и  возвеличивали, достаточно широк… 

Но оказалось и оно, творчество, тоже может, так сказать, «плохо лежать». И для рьяных искателей благ сильных мира сего и сладостной прижизненной молвы о себе, оно становится зачастую лакомым кусочком. Что же касается молвы, с её неминуемой обречённостью утренней дымки, то это ерунда. После нас – хоть потоп.  Если подсуетиться и умело умыкнуть, можно без всякого напряга добыть и благ великих, и земной славы, и тёплой длани на челе своём. К такому, лежащему прямо на виду потрясающему умозаключению, которое, кстати, на практике уже не раз опробовалось другими, пришел и академик Академии инженерных наук Ахад Джанахмедов.

Охваченный страстью собственного умовеличия, он уверовал в то, что те, кто создавали прецеденты подобного рода и терпели позорный крах, были не более искусны и не более изощрены, чем он. И никто и никогда в позоре плагиата, то бишь, воровства обвинить его не посмеет, если он своим наточенным аналитическим умом в области инженерной трибологии (не путайте с термином «трепология») присвоит труд, который, по его мнению, прошибёт его имя на все века и времена. Облегчало задачу то, что это произведение, которому он уготовил судьбу жертвы своего будущего величия, принадлежала совершенно неизвестному в научном мире какому-то писателю-фантасту, постоянному автору haqqin.az Льву Аскерову, посмевшему свой труд «От сумерек к свету» представить научно-популярным трактатом.

Лев Аскеров, постоянный автор haqqin.az

Слово трактат так гипнотизировало Ахада Ханахмедовича, что оно стало звучать и в его, ставших беспокойными, снах. Ну не грех разве было не воспользоваться этим знаком свыше, который, к сожалению, он истолковал по-своему. Как ему было удобно и выгодно. Хотя смысл той подсказки небес, преследовал совершенно иную цель, о которой академик и помыслить не мог. При всей своей учёной значимости в нём, напрочь, отсутствовала такая, присущая добросовестным исследователям, существенная малость, как порядочность и проницательность. Не сумел он разглядеть в том знаке тусклой срамоты концовки.  И это понятно. Ведь всё, на первый взгляд, складывалось так, что само плыло ему в руки.

Тот автор, того трактата, ему был хорошо знаком. С тех самых пор, когда создавался, выпускаемый ныне на трёх языках  (азербайджанский, русский, английский) научный журнал «Вестник Инженерной Академии». Ныне это весьма солидное в научном мире издание де-факто возглавляет господин Джанахмедов. Так вот, в состав творческой группы по становлению и выпуску первых его номеров, по рекомендации писателя и главного редактора журнала «Азербайджан» Интигама Касум-заде, был привлечен и он, Лев Аскеров, проработавший много лет в советской центральной прессе. Все опубликованные в первом номере приветствия  и вводная статья по тезисам представленными Президентом Инженерной Академии  были написаны именно им. И именно тогда академик, положил глаз на него. Его страшно удивило умение журналиста вникать в сложные по содержанию научные статьи, что приходили в редакцию, да еще  с блеском редактировать их. Потом, после двух выпущенных номеров Вестника, он, как поговаривали, чтобы убрать со своего пути журналиста-профессионала, якобы по распоряжению Президента Инженерной Академии объявил, что журнал более не нуждается в его услугах. Скорее не объявлял, а с бесконечно сожалеющим и скорбным тоном сообщал. Причем, по дружески, тыкая в потолок, дескать, ничего не поделаешь – команда оттуда… Потому то  связи между ними прерваны не были.

От случая к случаю  Джанахмедов обращался с просьбами написать для широкой печати то одно, то другое. Что и выходило под его именем и на русском и в переводе на азербайджанский. Вот в одну из таких встреч Лев Аскеров и поделился с академиком, что заканчивает работу над научно-популярном трактатом. В нем, распалившись авторским азартом, говорил Аскеров, он в доступной форме поведает любознательному читателю о загадке бытия землян, о значении в их жизнедеятельности Пространства-Времени, таинстве человеческого бессмертия и души, которая всё-таки есть… С интересом выслушав его, академик погрузился в размышления, а затем, так, словно его осенила гениальная мысль, произнес:

- Слушай, через год моему шефу 80 лет. Юбилей. Давай я предложу ему эту вещь. Предисловие к ней от меня напишешь ты…  Под его именем я издам её в таком подарочном варианте, что шеф будет в шоке…Тогда ты получишь то, чего захочешь! Он может всё!..

Ну, кому не хочется всего того «чего захочешь».

- Не думаю, что он подпишется на такое, - возразил огорошенный Аскеров.

- Это уже моё дело. Ты присылай мне текст. С ним я выйду на него и всё улажу…

Связываться с сильными мира сего – себе дороже, подумалось писателю, а потому, после долгих раздумий, сделав даже вёрстку, послал-таки долгожданный академиком текст еще не готовой книги. Заключил он её строчкой: «Литературная запись Льва Аскерова». Это тоже своего рода авторство. Кому из творческих людей придет в голову отказываться от своего, выношенного за много лет, детища…

…Спустя месяц после полученной академиком Джанахмедовым не полной, но основополагающей части трактата, он вдруг, прохаживаясь перед клерками, находящимися в его подчинении, всё чаще и чаще, глубокомысленно стал изрекать странную фразу:

-  Работая над своими монографиями, я невольно задумался о мироздании. Как оно было создано? Что такое жизнь и человек в ней? И какое значение в жизнедеятельности играет Пространство-Времени?.. И знаете,  я словно из темноты увидел свет…- многозначительно произносил он и, объятый думами неземного озарения, исчезал в своём кабинете.

Клерки, слушая, под зыркающим взглядом своего начальника, эту его тираду, конечно же, изображали восхищение, а когда закрывалась за ним дверь с недоумением переглядывались, словно спрашивали друг друга: мол, чьими глазами и чьим умом он увидел из своей темноты  этот свет?..  Им хорошо было известно, что еще совсем недавно на их компьютер приходил текст, на первой странице которого жирным шрифтом было написано - «От сумерек к свету. (Трактат о связи Времен, Миров и Человечества)». Они заклацали по кнопкам компьютеров. Действительно, память их не подвела. Это было 11 ноября 2012 года. А уже в декабре, в канун нового года,  их ученый начальник, «внезапно», в своём мозгу, ограниченном  черепной коробкой, (чем-то ещё  судить предоставим компетентным людям)  увидел забрезживший впереди свет…

Знали они и о том, что это был проект их учёного начальника, которому, во чтобы то ни стало, преследуя, вероятно, некую шкурническую цель, захотелось угодить своему высшему шефу и к его предстоящему 80-летнему юбилею, в виде богатого подарочного фолианта, под его именем и фамилией, издать вышеозначенный  оригинальный научный труд. Сделать его, шефа своего, после Ньютона и Вернадского, автором, давшего планете землян оглушительно новую и третью по счету Картину Мира. Он уже предвкушал, как  его строгий шеф поплывёт от одного лишь слова «трактат»… Однако, прозвучавшая от него реакция, повергла Джанахмедова в недоумение. Со словами - «Большей известности, чем я имею, мне не надо!», - шеф категорически отклонил это, подсовываемое ему, с потаённой гнильцой, предложение. Тогда Ахад Ханахмедович произнес историческую фразу небезызвестного товарища Ульянова, которую, правда, по ходу немного подправил: «Я пойду другим путём!» Правда был такой разговор между ними или нет и показывал ли он  присланный ему доверчивым  писателем Аскеровым вариант выстраданного им незаконченного трактата – большой вопрос.

Между тем, Лев Аскеров закончил свой труд и после долгого ожидания от академика команды – «Добро!» - понял: Троян Ахада Ханахмедовича с треском провалился. Такое, зная не по наслышке, о феноменальной чистоте его шефа, свято дорожащим своим всемирно признанным именем учёного, естественно, и следовало было ожидать. Поэтому свою книгу Л.Аскеров  понес в издательство «Ол» и в 2013-м году она увидела свет. Очевидно, академик Джанахмедов был не в курсе этого. Ему читать и интересоваться новинками – не досуг и не к лицу… 

Академик, а академик ли вы?

Вместе с тем, путь, намеченный им по подсказке классика марксизма-ленинизма, он не оставлял. Он его тщательно обдумал. Этот русскоязычный наивняк, дескать, Аскеров, не читает книг на азербайджанском языке, а потому… Джанахмедов заказывает перевод на азербайджанский весь присланный ему, доверчивым простофилей, материал неполного трактата. Перевод был осуществлен блестяще, но требовал от переводчика много времени. Ибо надо было вникать в непростое содержание и аргументы. Затем, оставаясь твёрдым в своём намерении, Ахад Ханахмедович, вложив немалые денежные средства, действительно, выпускает этот перевод в роскошном подарочном варианте. На шикарной обложке, над строчкой названия «Философия истины (Трактат о связи Времен, Миров и Человечества)» гордо красуется имя автора – А.ДЖАНАХМЕДОВ. Заголовок, за исключением подзаголовка, и выведенная фамилия автора -  это единственное, что по праву принадлежит академику. Остальное…

О том, что вышла такая книжка, истинный её автор, узнал спустя 4 месяца после пышной презентации, состоявшейся в библиотеке имени М.Ф.Ахундова, на которой, сияя павлином и с чувством величайшего самомнения раскланиваясь всем, ходил сам её устроитель Ахад Ханахмедович Джанахмедов. На восторженные эпитеты, он небрежно бросал: «Скоро мой трактат выйдет в Лондоне. Уже его переводят…» 

Л.Аскерову стало известно об этом совершенно случайно. Ему позвонил его издатель Гейс Абилов и голосом полной растерянности спросил:

- Ты знаешь, что твоя книга «От сумерек к свету», выпущенная тобой в 2013-году, вышла теперь и в 2016-м?.. Правда на азербайджанском и под другим названием. И автор – другой. Какой-то Джанахмедов… Всё строчка в строчку совпадает с тем что мы издавали… Вот открываю содержание твоей книги. Читаю название главок. Слушай: «Тайная сила», «Познай время», «Современник, а современники ли мы?» и т.д. и т.п. И в той, богато изданной, то же самое. Один к одному…

Ошарашенный, столь сногсшибательной новостью, Аскеров не находил даже слов. Он сбивчиво стал рассказывать всё то, о чём, дорогой читатель, вы уже прочли выше.

- Так звони этому Джанахмедову! И задай всего один вопрос: «Академик, а академик ли вы?» - охваченный справедливым гневом, настоятельно советовал Абилов.

Последовал ли этому совету писатель или нет, мы не знаем.  Но мы встретились с переводчиком этой книги Закиром Аббасом и издателем Гейсом Абиловым.

- Я осуществлял перевод с компьютерного варианта, - с неподдельной обескураженностью листая книгу «От сумерек к свету» поясняет переводчик.

- С этого? – показываем мы распечатку того текста, что Л. Аскеровым посылался на рабочий компьютер Джанахмедова.

- Он самый,- в смятении озирая нас, подтверждает Закир Аббас. - Мне что дают я то и перевожу. Моей вины в этом воровстве нет.

 - Скажу больше, - подал голос Гейс Абилов.- Видите эту книжку «К вопросу вопросов». Я её издавал еще в 1999 году. Посмотрите, кто  автор… Лев Аскеров. Таков его псевдоним… И книга «От сумерек к свету» - это коренным образом дополненная и переработанная та же самая вещь, которая теперь, по праву, может называться философским трактатом. То есть, обычное переиздание… Но это еще не все. Практически с самых советских времён, я был издателем многих книг Льва Аскерова – «Рукопись доктора Преображенского», «Человек с Того Света» вплоть до  недавно вышедшего его исторического романа-эпопеи «Визит к Архивариусу»… В каждом из них он  рассматривает и даже исследует эту тематику, что вложена в его бессовестно украденный трактат  «От сумерек к свету»…

От себя же мы добавим. Та часть работы Льва Аскерова, которая аргументированно доказывала его гипотезу и, которая не вошла в тот компьютерный текст, в, мягко говоря, заимствованной книге,  была заменена, причем, не к селу, не к городу  другими материалами. Статеечкой о том, что академик произошел из славного племени «Гара папах» и ещё вереницей, не дающих ничего ни уму, ни сердцу различных поздравлений маститых ученых постсоветского пространства, связанных с награждением Джанахмедова различными  регалиями. Не станем судить насколько они заслужены. Это не наше дело. Хотя ряд его коллег довольно прозрачно намекали  нам на то, что академик не раз замечался в том, что переводил на азербайджанский труды зарубежных русскоязычных ученых и выдавал их за свои монографии.

Может быть, академик этим не своим, но шикарно изданным трактатом, хотел увековечить себя в забываемом племени «Гара папах» («Черная папаха») ?.. Может быть. Но вышло наоборот. Ведь дело не в папахе и не в шляпе. Не они красят человека, а то, что под ней.  А он подумал, что, всё-таки, дело в шляпе, то бишь, в папахе. И к нему потекут  на поклон ученые из всех уголков планеты нашей и станут чтить его небожителем науки наук – философии.

Беспокоит лишь одно. Как бы этот ворованный и куцый, по сути, опус не вышел бы на английском языке. Ведь позора не оберёшься.

356 просмотров


Старости
Лидер турецких путчистов звонил и в Азербайджан
Лидер турецких путчистов звонил и в Азербайджан
Наша погода
Сегодня 11° / 6°
2 Апр 8° / 4°
3 Апр 11° / 5°
4 Апр 13° / 7°

Наши деньги
1 USD   =   1.7244 AZN
1 EUR   =   1.8407 AZN
1 RUB   =   0.0307 AZN

Новостная лента

Виталий Мутко: «Азербайджан играл по правилам»
Турецкая армия не покинет Сирию
Академик Джанахмедов стырил книгу автора haqqin.az не наш скандал
Турецкая армия уничтожила сотню курдских боевиков
Верховный суд пошел против президента Венесуэлы
Никол Пашинян: «Азербайджан закупил оружие на 7 миллиардов не для того, чтобы идти на уступки»
Кто заказал посла Азербайджана в Украине? haqqin.az из Киева
Южноосетинская армия стала российской haqqin.az из Грузии
Ильхам Алиев наградил Вахида Ахмедова
Фийон предрек Франции экономический крах Греции
В Кюрдамире выявили 150 кг конины
Трамп ушел с церемонии перед подписанием новых указов
Еврокомиссар: Brexit заставит страны ЕС раскошелиться
Джавид Гурбанов: «Баку-Тбилиси-Карс» будет готова к сентябрю»
В Чечне облава на геев: есть убитые
Канада решила вооружать Украину
Армяне победили в Абхазии и продвигают Карабах
Россия пригрозила Турции экономическими санкциями
«Сегодня мы с тобой кайфуем…» сын Керимли в элитном лондонском баре
Меркель призвала мигрантов уважать ценности Германии
В Баку возможны кратковременные дожди
В Ираке уничтожили около 200 боевиков
Израиль может ввести войска в Сирию
В Агдаше повесился 76-летний мужчина
В Японии биткоины признали платежным средством