Плагиа́т в Википедии - умышленно совершаемое незаконное использование чужого творческого труда, которое сопровождается доведением до других лиц ложных сведений о себе как о действительном авторе

Плагиатор в обиходе - …вор

Спокон веков люди стремились к тому, чтобы оказаться в ближайшем окружении властителей своих стран, дабы быть замеченными и признанными. Особенно старались и стараются те, кому на роду не было писано ловить звёзд с небес. Ведь обделенным божьей искрой это давало ласкающую слух, чем-то схожую со славой, молву и, конечно же, в усмерть сладостные земные блага. Для этого они не брезговали, да, что там говорить, не брезгуют ничем.

Наклеветать – пожалуйста! Подлить яду или исподтишка ножом в спину – какие проблемы!.. Но верхом этого подлейшего из искусств являлось воровство. Нет, не карманная кража. Это примитивно. Власть предержащие такого не приемлют. Своей благосклонностью и щедротами они наделяют лишь тех, кто поражает их своим творчеством. И они же придают им крылья для взлёта…

Были-таки гении, на которых властители всех времен и народов не могли не обратить своего высокого внимания. У нас, мыслитель и поэт Низами Гянджеви, в Азии великий Авицена, в Европе Вольтер и Моцарт, в России Пушкин и выдающийся учёный, создатель Академии Наук и, по сути, человек энциклопедических знаний – Михайло Ломоносов… Перечень блистательных имён, оставшихся в истории Человечества, которых государи тех времен отмечали своим высоким вниманием и возвеличивали, достаточно широк…

Но оказалось и оно, творчество, тоже может, так сказать, «плохо лежать». И для рьяных искателей благ сильных мира сего и сладостной прижизненной молвы о себе, оно становится зачастую лакомым кусочком. Что же касается молвы, с её неминуемой обречённостью утренней дымки, то это ерунда. После нас – хоть потоп. Если подсуетиться и умело умыкнуть, можно без всякого напряга добыть и благ великих, и земной славы, и тёплой длани на челе своём. К такому, лежащему прямо на виду потрясающему умозаключению, которое, кстати, на практике уже не раз опробовалось другими, пришел и академик Академии инженерных наук Ахад Джанахмедов.

Охваченный страстью собственного умовеличия, он уверовал в то, что те, кто создавали прецеденты подобного рода и терпели позорный крах, были не более искусны и не более изощрены, чем он. И никто и никогда в позоре плагиата, то бишь, воровства обвинить его не посмеет, если он своим наточенным аналитическим умом в области инженерной трибологии (не путайте с термином «трепология») присвоит труд, который, по его мнению, прошибёт его имя на все века и времена. Облегчало задачу то, что это произведение, которому он уготовил судьбу жертвы своего будущего величия, принадлежала совершенно неизвестному в научном мире какому-то писателю-фантасту, постоянному автору haqqin.az Льву Аскерову, посмевшему свой труд «От сумерек к свету» представить научно-популярным трактатом.

Слово трактат так гипнотизировало Ахада Ханахмедовича, что оно стало звучать и в его, ставших беспокойными, снах. Ну не грех разве было не воспользоваться этим знаком свыше, который, к сожалению, он истолковал по-своему. Как ему было удобно и выгодно. Хотя смысл той подсказки небес, преследовал совершенно иную цель, о которой академик и помыслить не мог. При всей своей учёной значимости в нём, напрочь, отсутствовала такая, присущая добросовестным исследователям, существенная малость, как порядочность и проницательность. Не сумел он разглядеть в том знаке тусклой срамоты концовки. И это понятно. Ведь всё, на первый взгляд, складывалось так, что само плыло ему в руки.

Тот автор, того трактата, ему был хорошо знаком. С тех самых пор, когда создавался, выпускаемый ныне на трёх языках (азербайджанский, русский, английский) научный журнал «Вестник Инженерной Академии». Ныне это весьма солидное в научном мире издание де-факто возглавляет господин Джанахмедов. Так вот, в состав творческой группы по становлению и выпуску первых его номеров, по рекомендации писателя и главного редактора журнала «Азербайджан» Интигама Касум-заде, был привлечен и он, Лев Аскеров, проработавший много лет в советской центральной прессе. Все опубликованные в первом номере приветствия и вводная статья по тезисам представленными Президентом Инженерной Академии были написаны именно им. И именно тогда академик, положил глаз на него. Его страшно удивило умение журналиста вникать в сложные по содержанию научные статьи, что приходили в редакцию, да еще с блеском редактировать их. Потом, после двух выпущенных номеров Вестника, он, как поговаривали, чтобы убрать со своего пути журналиста-профессионала, якобы по распоряжению Президента Инженерной Академии объявил, что журнал более не нуждается в его услугах. Скорее не объявлял, а с бесконечно сожалеющим и скорбным тоном сообщал. Причем, по дружески, тыкая в потолок, дескать, ничего не поделаешь – команда оттуда… Потому то связи между ними прерваны не были.

От случая к случаю Джанахмедов обращался с просьбами написать для широкой печати то одно, то другое. Что и выходило под его именем и на русском и в переводе на азербайджанский. Вот в одну из таких встреч Лев Аскеров и поделился с академиком, что заканчивает работу над научно-популярном трактатом. В нем, распалившись авторским азартом, говорил Аскеров, он в доступной форме поведает любознательному читателю о загадке бытия землян, о значении в их жизнедеятельности Пространства-Времени, таинстве человеческого бессмертия и души, которая всё-таки есть… С интересом выслушав его, академик погрузился в размышления, а затем, так, словно его осенила гениальная мысль, произнес:

- Слушай, через год моему шефу 80 лет. Юбилей. Давай я предложу ему эту вещь. Предисловие к ней от меня напишешь ты… Под его именем я издам её в таком подарочном варианте, что шеф будет в шоке…Тогда ты получишь то, чего захочешь! Он может всё!..

Ну, кому не хочется всего того «чего захочешь».

- Не думаю, что он подпишется на такое, - возразил огорошенный Аскеров.

- Это уже моё дело. Ты присылай мне текст. С ним я выйду на него и всё улажу…

Связываться с сильными мира сего – себе дороже, подумалось писателю, а потому, после долгих раздумий, сделав даже вёрстку, послал-таки долгожданный академиком текст еще не готовой книги. Заключил он её строчкой: «Литературная запись Льва Аскерова». Это тоже своего рода авторство. Кому из творческих людей придет в голову отказываться от своего, выношенного за много лет, детища…

…Спустя месяц после полученной академиком Джанахмедовым не полной, но основополагающей части трактата, он вдруг, прохаживаясь перед клерками, находящимися в его подчинении, всё чаще и чаще, глубокомысленно стал изрекать странную фразу:

- Работая над своими монографиями, я невольно задумался о мироздании. Как оно было создано? Что такое жизнь и человек в ней? И какое значение в жизнедеятельности играет Пространство-Времени?.. И знаете, я словно из темноты увидел свет…- многозначительно произносил он и, объятый думами неземного озарения, исчезал в своём кабинете.

Клерки, слушая, под зыркающим взглядом своего начальника, эту его тираду, конечно же, изображали восхищение, а когда закрывалась за ним дверь с недоумением переглядывались, словно спрашивали друг друга: мол, чьими глазами и чьим умом он увидел из своей темноты этот свет?.. Им хорошо было известно, что еще совсем недавно на их компьютер приходил текст, на первой странице которого жирным шрифтом было написано - «От сумерек к свету. (Трактат о связи Времен, Миров и Человечества)». Они заклацали по кнопкам компьютеров. Действительно, память их не подвела. Это было 11 ноября 2012 года. А уже в декабре, в канун нового года, их ученый начальник, «внезапно», в своём мозгу, ограниченном черепной коробкой, (чем-то ещё судить предоставим компетентным людям) увидел забрезживший впереди свет…

Знали они и о том, что это был проект их учёного начальника, которому, во чтобы то ни стало, преследуя, вероятно, некую шкурническую цель, захотелось угодить своему высшему шефу и к его предстоящему 80-летнему юбилею, в виде богатого подарочного фолианта, под его именем и фамилией, издать вышеозначенный оригинальный научный труд. Сделать его, шефа своего, после Ньютона и Вернадского, автором, давшего планете землян оглушительно новую и третью по счету Картину Мира. Он уже предвкушал, как его строгий шеф поплывёт от одного лишь слова «трактат»… Однако, прозвучавшая от него реакция, повергла Джанахмедова в недоумение. Со словами - «Большей известности, чем я имею, мне не надо!», - шеф категорически отклонил это, подсовываемое ему, с потаённой гнильцой, предложение. Тогда Ахад Ханахмедович произнес историческую фразу небезызвестного товарища Ульянова, которую, правда, по ходу немного подправил: «Я пойду другим путём!» Правда был такой разговор между ними или нет и показывал ли он присланный ему доверчивым писателем Аскеровым вариант выстраданного им незаконченного трактата – большой вопрос.

Между тем, Лев Аскеров закончил свой труд и после долгого ожидания от академика команды – «Добро!» - понял: Троян Ахада Ханахмедовича с треском провалился. Такое, зная не по наслышке, о феноменальной чистоте его шефа, свято дорожащим своим всемирно признанным именем учёного, естественно, и следовало было ожидать. Поэтому свою книгу Л.Аскеров понес в издательство «Ол» и в 2013-м году она увидела свет. Очевидно, академик Джанахмедов был не в курсе этого. Ему читать и интересоваться новинками – не досуг и не к лицу…

Академик, а академик ли вы?

Вместе с тем, путь, намеченный им по подсказке классика марксизма-ленинизма, он не оставлял. Он его тщательно обдумал. Этот русскоязычный наивняк, дескать, Аскеров, не читает книг на азербайджанском языке, а потому… Джанахмедов заказывает перевод на азербайджанский весь присланный ему, доверчивым простофилей, материал неполного трактата. Перевод был осуществлен блестяще, но требовал от переводчика много времени. Ибо надо было вникать в непростое содержание и аргументы. Затем, оставаясь твёрдым в своём намерении, Ахад Ханахмедович, вложив немалые денежные средства, действительно, выпускает этот перевод в роскошном подарочном варианте. На шикарной обложке, над строчкой названия «Философия истины (Трактат о связи Времен, Миров и Человечества)» гордо красуется имя автора – А.ДЖАНАХМЕДОВ. Заголовок, за исключением подзаголовка, и выведенная фамилия автора - это единственное, что по праву принадлежит академику. Остальное…

О том, что вышла такая книжка, истинный её автор, узнал спустя 4 месяца после пышной презентации, состоявшейся в библиотеке имени М.Ф.Ахундова, на которой, сияя павлином и с чувством величайшего самомнения раскланиваясь всем, ходил сам её устроитель Ахад Ханахмедович Джанахмедов. На восторженные эпитеты, он небрежно бросал: «Скоро мой трактат выйдет в Лондоне. Уже его переводят…»

Л.Аскерову стало известно об этом совершенно случайно. Ему позвонил его издатель Гейс Абилов и голосом полной растерянности спросил:

- Ты знаешь, что твоя книга «От сумерек к свету», выпущенная тобой в 2013-году, вышла теперь и в 2016-м?.. Правда на азербайджанском и под другим названием. И автор – другой. Какой-то Джанахмедов… Всё строчка в строчку совпадает с тем что мы издавали… Вот открываю содержание твоей книги. Читаю название главок. Слушай: «Тайная сила», «Познай время», «Современник, а современники ли мы?» и т.д. и т.п. И в той, богато изданной, то же самое. Один к одному…

Ошарашенный, столь сногсшибательной новостью, Аскеров не находил даже слов. Он сбивчиво стал рассказывать всё то, о чём, дорогой читатель, вы уже прочли выше.

- Так звони этому Джанахмедову! И задай всего один вопрос: «Академик, а академик ли вы?» - охваченный справедливым гневом, настоятельно советовал Абилов.

Последовал ли этому совету писатель или нет, мы не знаем. Но мы встретились с переводчиком этой книги Закиром Аббасом и издателем Гейсом Абиловым.

- Я осуществлял перевод с компьютерного варианта, - с неподдельной обескураженностью листая книгу «От сумерек к свету» поясняет переводчик.

- С этого? – показываем мы распечатку того текста, что Л. Аскеровым посылался на рабочий компьютер Джанахмедова.

- Он самый,- в смятении озирая нас, подтверждает Закир Аббас. - Мне что дают я то и перевожу. Моей вины в этом воровстве нет.

- Скажу больше, - подал голос Гейс Абилов.- Видите эту книжку «К вопросу вопросов». Я её издавал еще в 1999 году. Посмотрите, кто автор… Лев Аскеров. Таков его псевдоним… И книга «От сумерек к свету» - это коренным образом дополненная и переработанная та же самая вещь, которая теперь, по праву, может называться философским трактатом. То есть, обычное переиздание… Но это еще не все. Практически с самых советских времён, я был издателем многих книг Льва Аскерова – «Рукопись доктора Преображенского», «Человек с Того Света» вплоть до недавно вышедшего его исторического романа-эпопеи «Визит к Архивариусу»… В каждом из них он рассматривает и даже исследует эту тематику, что вложена в его бессовестно украденный трактат «От сумерек к свету»…

От себя же мы добавим. Та часть работы Льва Аскерова, которая аргументированно доказывала его гипотезу и, которая не вошла в тот компьютерный текст, в, мягко говоря, заимствованной книге, была заменена, причем, не к селу, не к городу другими материалами. Статеечкой о том, что академик произошел из славного племени «Гара папах» и ещё вереницей, не дающих ничего ни уму, ни сердцу различных поздравлений маститых ученых постсоветского пространства, связанных с награждением Джанахмедова различными регалиями. Не станем судить насколько они заслужены. Это не наше дело. Хотя ряд его коллег довольно прозрачно намекали нам на то, что академик не раз замечался в том, что переводил на азербайджанский труды зарубежных русскоязычных ученых и выдавал их за свои монографии.

Может быть, академик этим не своим, но шикарно изданным трактатом, хотел увековечить себя в забываемом племени «Гара папах» («Черная папаха») ?.. Может быть. Но вышло наоборот. Ведь дело не в папахе и не в шляпе. Не они красят человека, а то, что под ней. А он подумал, что, всё-таки, дело в шляпе, то бишь, в папахе. И к нему потекут на поклон ученые из всех уголков планеты нашей и станут чтить его небожителем науки наук – философии.

Беспокоит лишь одно. Как бы этот ворованный и куцый, по сути, опус не вышел бы на английском языке. Ведь позора не оберёшься.