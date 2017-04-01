Турецкая армия не покинет Сирию

Турция оценит возможность уменьшения численности войск или их вывода из Сирии после того, как местные силы смогут контролировать ситуацию в стране. Как сообщает Hurriyet, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"Турция оценит возможность уменьшения численности войск или полного вывода своих войск в Сирии только после того, как местные силы смогут полностью контролировать ситуацию", — сказал Чавушоглу.

По его словам, местным силам, которые будут развернуты в Сирии для защиты населения, нужно быть обученными и иметь хорошее оснащение.