Виталий Мутко: «Азербайджан играл по правилам»

Вице-премьер правительства РФ, бывший министр спорта Виталий Мутко прокомментировал ситуацию в международной тяжелой атлетике, упомянув и Азербайджан.

«Тяжелая атлетика в России – развитый и популярный вид спорта, у нас есть много талантливых спортсменов и тренеров, есть серьезные точки роста в регионах, - цитирует Мутко «Р-Спорт». - И на уровне национальной команды для спортсменов созданы прекрасные условия, есть хорошие базы в Рузе и Сочи. Но в целом путь развития тяжелой атлетики вызывает у мирового сообщества большие вопросы. И не только в сборной России – сегодня 7-8 стран находятся под угрозой отстранения (от участия в международных соревнованиях).

Тяжелая атлетика - это вид спорта, в котором правила игры должны быть для всех одинаковы. Российская сборная, наверное, как я понимаю, играла по тем правилам, которые были установлены Международной федерацией тяжелой атлетики. Так же как играли и Иран, и Азербайджан, и Казахстан – все мировые лидеры.

И все лидеры были отстранены за применение каких-то запрещенных препаратов. Как так? Неужели Международная федерация об этом не знает? Сейчас нет рисунка – куда собралась вести тяжелую атлетику Международная федерация тяжелой атлетики.

На самом деле российская тяжелая атлетика готова работать по разным правилам, но они должны быть одинаковы для всех. Мы же не брали золотые медали на последних Олимпиадах, мы старались быть в лоно приличий.

Сейчас стоит задача – чтобы нам было понятно, как дальше работать. И Международная федерация должна эти правила определить. И все должны быть уверены, что это касается всех. Чтобы не приходили спортсмены-однодневки, мы же это все видели в составе других сборных. А наши спортсмены по 5-6 лет находятся на подиуме, у нас в сборной России нет таких спортсменов, которых бы не знали. Их не пустили на Олимпиаду в Рио, но они же никуда не исчезали. Это наши лидеры, которые никуда не прятались – они работают и тренируются».

Напомним, что сборная Азербайджана по тяжелой атлетики, как и российская команда, пропустила Олимпиаду в Рио, так как подверглась массовой дисквалификации после чемпионата мира-2015 в США. Были наказаны шесть азербайджанских тяжелоатлетов. Среди тех, кто получил 8-летнюю дисквалификацию, и бронзовый призер Олимпиады в Лондоне Валентин Христов, который был нашей главной надеждой на медаль в тяжелой атлетике в Рио-2016.

Также на 8 лет были дисквалифицированы Интигам Заиров, Эльхан Алигулизаде, Фиридун Гулиев и Сильвия Ангелова, а Дадаш Дадашбейли, который в отличие от других впервые попался на допинге, получил 4 года дисквалификации.

Досталось нашим штангистам и после перепроверки допинг-тестов в Пекине и Лондоне. Были аннулированы результаты Интигама Заирова, Боянки Костовой, Низами Пашаева и Сардара Гасанова. Но ни один из них не был в числе призеров, поэтому Азербайджан не лишился олимпийских медалей в тяжелой атлетике.