Шокирующее для армянской власти предложение первого президента Армении Левона Тер-Петросяна вернуть территории вокруг Нагорного Карабаха Азербайджану вызвало немало дискуссий среди политологов и экспертов во всем мире. Нaqqin.az поинтересовался, как восприняли заявление Тер-Петросяна эксперты на постсоветском пространстве.

Доктор политических наук, заместитель директора Института имени Шифферса (Москва) Татьяна Полоскова:

«Понятно, что заявление Левона Тер-Петросяна встречено армянскими экспертами и представителями общественности неоднозначно. Очевидно, что предложение экс-президента активно обсуждается в Армении. Высказываются, в том числе в личных беседах, различные точки зрения. И мнение, что следует от стратегии конфронтации перейти к стратегии конструктивных переговоров по проблеме Нагорного Карабаха, имеет поддержку среди ряда экспертов Армении. Однако в рамках предвыборной дискуссии есть и довольно жесткие оценки заявления первого президента Армении.

Что касается меня, то я была и остаюсь приверженцем конструктивного диалога. Подождем итогов выборов в Армении. В личных беседах тема возможности возвращения территорий при условии независимости Нагорного Карабаха обсуждается. То есть, среди представителей части экспертного сообщества Армении есть понимание, что эти земли рано или поздно придется вернуть».