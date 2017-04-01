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В Ираке уничтожили "правую руку" главаря ИГ

 

"Правая рука" главаря террористической группировки ИГ Абу Бакра аль-Багдади уничтожен в результате авиаудара на западе Ирака, передает РИА Новости со ссылкой на иракский государственный телеканал IMN.

По сообщению канала, речь идет о так называемом "министре войны" ИГ Ияде Хамиде аль-Джумейли. Отмечается, что он был ликвидирован в городе Эль-Каим - одном из последних оплотов ИГ в западной иракской провинции Анбар на границе с Сирией.

"На основе данных разведки самолеты ВВС нанесли точный удар по штабу военного командования ИГ в городе Эль-Каим и уничтожили второго человека в ИГ после террориста Абу Бакра аль-Багдади - террориста Ияда Хамида аль-Джумейли по прозвищу Абу Яхья, министра войны ИГ", - цитирует канал заявление разведки.

Дата авиаудара в сообщении не уточняется. Разведка также отметила, что при том же авианалете в Эль-Каиме были убиты еще два главаря ИГ местного значения, один из которых являлся гражданином Турции.

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