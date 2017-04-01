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Что дала Азербайджану апрельская война? комментарий депутата А.Моллазаде

Автор: Записал Джейхун Наджафов 

После апрельской эскалации в Карабахе прошел год. И за это время изменилась риторика армянской стороны, которой раньше была присуще военная бравада. Об этом haqqin.az заявил депутат Милли Меджлиса Асим Моллазаде. По его словам, ключевым моментом стала демонстрация Азербайджаном военной мощи и политической решимости.

«Азербайджанская армия показала, что может прорвать оборону противника в любое время и в любом месте. Азербайджанская военная промышленность может на высоком уровне обеспечить оборонное ведомство. Уже нет мифа о боеспособности армянской армии и непреодолимых защитных линиях на оккупированных азербайджанских территориях», - говорит он.

Вместе с тем прошедший год показал бессмысленность обещаний тех международных организаций, которые в апреле 2016 года говорили о быстром продвижение на переговорах по мирному урегулированию карабахского конфликта. По словам депутата, для Армении «апрельская война» стала уроком. Азербайджан не смирится с сохранением статуса-кво в Карабахе.

«Уже 25 лет Ереван имитирует заинтересованность в переговорах, а на деле стремится сохранить существующее положение в карабахском конфликте. Кстати, в имитации переговоров Еревану помогают сопредседатели МГ ОБСЕ», считает депутат.

По словам Моллазаде, высока вероятность и того, что на фоне парламентских выборов в Армении и социально-экономического кризиса, нищеты и народного недовольства, Ереван предпримет провокацию на армяно-азербайджанском фронте.

«Сержу Саргсяну важно отвлечь внимание своего народа от глубоких внутренних проблем. Провокации на линии фронта являются традиционной для армянских властей политикой. Их задача перевести внимание общественности на внешнего врага. Однако в случае новой провокации азербайджанская армия даст достойный отпор и нанесет более масштабный контрудар, чем это было в апреле 2016 года», - сказал депутат.

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