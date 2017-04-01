Только за последний год 54 человека, состоявших в террористических группировках, были лишены гражданства Азербайджана. Такие данные недавно приводил начальник Службы государственной безопасности Азербайджана, генерал-полковник Мадат Гулиев.

При этом, по информации Службы госбезопасности, около 900 граждан Азербайджана присоединились к террористическим группировкам, действующим в Сирии и Ираке. Большинство из них были убиты в боях, а 84 человека, вернувшиеся в Азербайджан, были осуждены.

Учитывая вышеприведенную статистику, нельзя исключать того, что у нас появятся «новые бывшие граждане» Азербайджана. А как технически происходит лишение гражданства и как потом живут эти люди?

Гражданство того или иного человека может быть прекращено согласно решению государственных органов. Однако это не означает, что данное лицо выдворяют из страны. Об этом haqqin.az сообщил известный правовед Аббас Атакишиев.

По его словам, каждый случай решается индивидуально. «В общем порядке такие вопросы не решаются. Бывает, что государство лишает гражданства, а случается и так, что человек сам отказывается от гражданства страны».

Аббас Атакишиев отметил, что в случаях, когда человек добровольно служил в государственных или муниципальных органах, вооруженных силах или других вооруженных формированиях иностранного государства или же его действия наносят серьезный ущерб безопасности государства, данное лицо может потерять гражданство страны.

«Однако человек в современном мире не обязательно должен быть гражданином той или иной страны. Он может и не быть гражданином вообще. В Азербайджане есть люди, которые 60-70 лет живут на территории государства и при этом не имеют гражданства. Если законодательство страны позволяет, эти люди могут принять гражданство или просто проживать без гражданства, получив разрешение на проживание».

Юрист отметил, что обычно лишенным гражданства выдают специальные документы. «Лица без гражданства в целом обладают теми же правами, что и граждане страны, лишь только с некоторыми ограничениями, касающимися занятия определенных постов, службы в армии и др.», - заключил эксперт.