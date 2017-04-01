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В Китае душевнобольной убил троих палочками для еды

 

Пациент частной психиатрической больницы уезда Лонин (провинция Хэнань, Центральный Китай) убил троих и ранил одного больного палочками для еды, передает ТАСС со ссылкой на информационный портал Sina.

Инцидент произошел 24 февраля, однако власти провинции официально сообщили о нем только первого апреля.

По его данным, страдающий психическими отклонениями мужчина смог вырваться из связывающих его ремней и схватив палочки для еды, набросился на четырех пациенток этого медучреждения. По данным портала, одна из жертв скончалась на месте инцидента, трое других с ранениями глаз и черепно-мозговыми травмами были госпитализированы. Несмотря на все усилия медиков, две женщины также скончались. Последняя пострадавшая в настоящее время идет на поправку, ее жизни ничего не угрожает.

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