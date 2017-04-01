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Крах строительства в Баку кто виноват? и что делать?

Автор: Айдын Керимов, отдел экономики 

Правительство Азербайджана намерено до 2020 года открыть почти 10 тысяч новых рабочих мест в секторе строительства. Это следует из «Стратегической дорожной карты по развитию жилищного обеспечения по приемлемой цене», принятой в прошлом году. Кроме того, как уже отмечалось, реализация мер, отраженных в этой дорожной карте, позволит до 2020 года увеличить ВВП на 249 миллионов манатов. Между тем текущая ситуация в строительной сфере пока не дает оснований для оптимизма и уверенности, что поставленные задачи будут выполнены.

Как заявил haqqin.az эксперт в области недвижимости Рашад Алиев, в 2016 году снижение ВВП составило 3,8%. Из пресс-релизов Госкомстата следует, что одной из основных причин его снижения стало уменьшение добавочной стоимости в строительстве, которое составило по сравнению с 2015 годом аж 27,6%.

«То есть, кризис больше всего ударил по строительному сектору. Поэтому государство всерьез озабочено состоянием дел в этой сфере. Речь идет не только о жилищном строительстве, но и о других сегментах. Для развития жилищного строительства уже предпринимаются меры. Программа социального жилья поможет развитию не только жилищного хозяйства, но и обеспечению населения доступными квартирами. В соответствии со стратегией дорожной карты эта программа привнесет в ВВП определенный вклад. Однако для строительного сектора, который в былые времена оперировал многомиллиардными объемами, вклад в ВВП 249 миллионов - это скромная цель. Анонсирование сноса ветхого жилья и строительство на их месте нового жилья также послужит развитию отрасли. Но опять-таки, этого мало, нужны дополнительные меры, и они не должны быть только на основании «госзаказов»», - отметил эксперт.

По мнению Алиева, сейчас есть несколько групп факторов, негативно влияющих на строительный сектор. Первый – это, конечно же, общая макроэкономическая ситуация, с которой трудно что-то сделать. Данный негатив будет исчезать по мере выхода экономики из неблагоприятной ситуации.

«Но есть и другая группа факторов, которую можно как-то нейтрализовать. Например, потенциальные покупатели жалуются на недоступность жилья. А ведь цены у нас не такие уж и высокие, просто есть проблемы с уровнем доходов и доступом к дешевым финансовым ресурсам», - отметил эксперт.

«К сожалению, граждане Азербайджана не могут как европейцы и американцы брать ипотечные кредиты под пару процентов годовых. Просто наша финансовая система этого обеспечить не может. В лучшем случае, чего может добиться человек, так это встать в очередь за ипотечным кредитом под 8% годовых (4% - в случае социальной ипотеки, количество получателей которой очень ограничено).

Для европейских стран, где уровень жизни высок - это фантастический процент. Но мы так привыкли к двузначным процентам по кредитам, что любая однозначная цифра выглядит очень даже привлекательной. Однако 8% - это много. С одной стороны можно предположить, что на это есть объективные причины, так как у нас учетная ставка ЦБ в 15% тоже высокая. Но с другой стороны, почему тогда ставки по обычной ипотеке оставались 8%-ными, даже когда учетная ставка ЦБ была 2-3%? Ответ прост: наша финансовая система и ранее не была способна решать многие проблемы», - говорит Алиев.

Далее эксперт обозначил другие проблемы, которые можно решить. «Например, устранить факторы, которые негативно влияют на себестоимость строительства. Что это за факторы – объяснять вряд ли нужно. Или же можно коснуться вопроса кредитования строительных компаний. Ни для кого не секрет, что ставка кредитования сейчас чуть ли не на уровне, а в некоторых случаях даже выше рентабельности в отрасли. Думаю, проблемы жилищного строительства требуют особого внимания. Иначе достижения, которые могли бы стать возможными, как и планировалось дорожной картой, вряд ли помогут выйти из кризиса, ведь важно обращать внимание и на частные компании. Если где-то мы получим рост, а где-то будет продолжаться снижение, то результат будет нулевым», - подчеркнул Рашад Алиев.

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