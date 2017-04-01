Армянского разведчика осудили за шпионаж в пользу Азербайджана

Обвиняемый в государственной измене 38-летний майор Гарик Марутян приговорен к 14 годам лишения свободы. Соответствующее решение принял суд общей юрисдикции Армавирской области, передает «Новости-Армения».
Гарика Марутяна обвинили и признали виновным в шпионаже в пользу Азербайджана.
Суд проходил при закрытых дверях. Подсудимый не признал свою вину.
Согласно обвинению, Гарик Марутян, долгие годы занимавший должности начальника разведки в различных воинских частях, посредством соцсетей установил связь с действующими в Турции азербайджанскими спецслужбами, и за плату передавал известные ему данные, в том числе представляющие государственную тайну.