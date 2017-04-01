Добытчики янтаря взбунтовались на западе Украины

В Ровенской области Украины произошел конфликт между более чем двумя сотнями жителей села Бильская Воля и полицейскими, попытавшимися пробраться к месту нелегального промысла янтаря в местном лесу. Об этом в субботу, 1 апреля, со ссылкой на отдел коммуникаций областной полиции сообщает «Интерфакс».

Как следует из сообщения, полицейские прибыли, чтобы пресечь незаконную добычу янтаря в лесном массиве вблизи села. Однако старатели разобрали деревянный мостик, чем помешали дальнейшему движению полицейских, и потребовали от стражей порядка разрешить им добывать янтарь и не препятствовать промыслу.

Вступив в переговоры со старателями, полицейские сумели уладить конфликт. После того как стражи порядка разблокировали дорогу, мостик был восстановлен. При этом в полиции отмечают, что во время конфликта оружие и спецсредства не применялись и никто не пострадал. По факту сопротивления сотрудникам полиции начато досудебное расследование по части 2 статьи 342 УК Украины.