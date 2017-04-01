Известный в мире эксперт по Среднему Востоку и Центральной Азии, советский и российский ученый-востоковед Александр Князев в эксклюзивном интервью haqqin.az рассказал о своем видении событий, происходящих в нашем регионе, о «большой войне» на Ближнем Востоке, «тюркском» и иранском факторах и о много другом.

- Некоторое время назад резко обострились отношения между Бишкеком и Баку. Случилось это после того, как Кыргызстан не стал подписывать политическую часть итогового документа Организации экономического сотрудничества (ОЭС), в котором страны-участницы ОЭС поддержали территориальную целостность Азербайджана. У Кыргызстана вообще сложные отношения с соседями: Узбекистаном, Казахстаном. Теперь вот и с Азербайджаном. Почему так происходит? Это из-за неумелой внешней политики? И где же «тюркский фактор», или он не играет особой роли?

- Киргизская внешняя политика при президенте Алмазбеке Атамбаеве меньше всего отличается последовательностью, да и какой-либо логикой в целом. Это относится не только к названному эпизоду в отношениях с Азербайджаном, это относится ко всем без исключения внешним партнерам – к уже названным вами, а также к Таджикистану и России, в высокой степени – к Турции и Беларуси...

Но Атамбаев – это все-таки мелочь, он уходящая фигура, «хромая утка», как принято говорить у американцев, главные причины не столько в нем, сколько в отсутствии в Киргизии настоящей – ответственной и хоть в какой-то степени отвечающей национальным интересам политической элиты. Эта проблема, на мой взгляд, будет существовать и далее. Распад СССР был, по сути, последним шансом на образование национальных государств на базе бывших союзных республик, но не все оказались способны этот шанс реализовать.

Что касается «тюркского фактора», то я совсем не склонен придавать ему какое-то особое значение в реальной политике, как и любому фактору, основанному на принципах этнической общности. В истории нет примеров, когда этническое родство является объединяющим страны. Объединяют интересы, этническое единство – это из области идеалов, о которых принято говорить, часто – с пафосом, но которые жизнью подтверждаются далеко не всегда.

Между славянской в своем ядре Россией и преимущественно тюркским Казахстаном существуют хорошие союзнические отношения, а со славянской, вроде бы братской по происхождению, Украиной у России отношения, мягко говоря, не вполне доброжелательные. Уже более года Душанбе находится в конфликте с «единокровным» Тегераном, сближаясь с противниками Ирана – прежде всего, с Саудовской Аравией и Катаром. Свою продолжительную историю, с известными трагическими эпизодами, имеют и киргизско-узбекские отношения, не все просто в отношениях между Узбекистаном и Турцией, Ташкент не участвует ни в одном объединительном процессе, инициированном Турцией.

Узбекистан вообще в этом плане я бы рассматривал по-особенному – в формировании узбекистанской идентичности после образования государства очень сильно проявляется такой компонент как самодостаточность, которая исключает сближение с кем бы то ни было, если оно не содержит в себе конкретных прагматических выгод для республики. Это относится хоть к тюркским государствам, хоть к альянсам, формируемым Москвой, хоть к западным инициативам. Последнее, наверное, короткое исключение, это вхождение Узбекистана в ГУУАМ на короткий срок. Эта стратегия заложена первым президентом Исламом Каримовым, но она остается несущей в конструкции внешней политики Ташкента и в последующем и вряд ли претерпит изменения.

- Иран – региональная держава, оказывающая несомненное влияние на все соседние страны. В какой мере этому влиянию подвержен Азербайджан? Возможно тот факт, что Баку до сих пор не открыл посольство в Израиле – проявление нежелания Азербайджана «дразнить» ИРИ?

- Не берусь судить, насколько объем азербайджанско-израильских отношений требует непременно открытия посольства в Тель-Авиве. Но что касается Тегерана, то здесь, насколько я знаю, с обменом посольствами все в порядке. Иран не просто региональная держава, это стремительно растущая держава, чье влияние уже начинает заметно выходить за рамки региона.

Причем, нужно отметить, что этот рост происходит даже вопреки многолетним санкциям, их уровень сейчас снизился после известных соглашений, можно только представить, какие импульсы росту влияния Ирана предстоят в перспективе. Для Азербайджана Иран - важнейший внешнеполитический партнер. Не учитывать его интересы в своей внешней политике для Баку было бы просто неумно, напротив, в сотрудничестве с Ираном Азербайджан имеет возможности серьезного развития.

- Каковы, на ваш взгляд, основные угрозы, стоящие перед Азербайджаном? Многие эксперты отмечают усиливающийся риск исламского радикализма. Только по официальным данным в Сирии воевали как минимум 900 азербайджанцев. Кто-то из них уже сидит, кто-то лишен гражданства.

- Не думаю, что в отношении угроз религиозного радикализма Азербайджан как-то особо выделяется на Кавказе и даже в более широком регионе. В Сирии и Ираке воюют граждане всех стран Центральной Азии, во многих случаях их численность куда больше, например, у Таджикистана. Там сотни граждан России, Китая, других стран. Я вообще сторонник того, чтобы не использовать эту тему для запугивания населения в любой стране, это вопросы для спецслужб и вопросы к качеству их работы.

Люди, воюющие на Ближнем Востоке, и возвращающиеся в страны своего происхождения, - это не военные подразделения, это одиночки со специфической подготовкой и работа с ними, работа по их нейтрализации, она должна носить такой же точечный характер, по каждому конкретно. Это же не тот случай, когда необходимы армейские операции и эвакуации населения. Нет, только спецслужбы и только на упреждение. Это же относится и к вероятности роста последователей этих течений в самом Азербайджане, как и в любой другой стране. Государство должно работать над тем, прежде всего, чтобы в стране не было объективных условий для появления таких адептов – социально-экономических, духовных и так далее.

- Азербайджан – страна с преимущественно шиитским населением, но много и суннитов. На шиитов оказывает влияние соседний Иран. Некоторые сунниты же подвержены ваххабитскому влиянию. Может ли это как-то раскачать страну?

- Иран в новейшей истории нигде не давал примеров того, что он использует религиозный фактор как таковой для достижения каких-то деструктивных задач. Поддержка ливанской «Хезболлы» или шиитов в Йемене и Бахрейне, в Саудовской Аравии, в Афганистане и Пакистане – все это эпизоды противостояния двух антагонистических субъектов: ИРИ и КСА (Королевство Саудовская Аравия). Если в Тегеране почувствуют угрозу шиитскому населению (как в названных странах) или чрезмерный рост саудовского влияния, наверное, Иран предпримет какие-то средства воздействия на ситуацию. Но пока, подчеркиваю, инициатором конфликтов между шиитами и суннитам, Иран не был нигде.

Этого нельзя сказать о Саудовской Аравии, финансирующей большинство известных международных и локальных террористических групп и движений, начиная, как минимум, с конца 1970-х. С точки зрения сохранения стабильности в Азербайджане по линии «шииты-сунниты», я бы был поосторожнее в отношении деятельности различных саудовских (а заодно кувейтских, катарских) фондов и эмиссаров, даже если они и декларируют вслух сугубо религиозные и образовательные цели. По крайней мере, опыт стран Центральной Азии свидетельствует именно о такого рода влияниях: имеющем сугубо экономический характер иранском, и распространяющем нетрадиционные для региона и дестабилизирующие формы суннизма – саудовском.

- Некоторые эксперты говорят о неизбежности «большой войны» на Ближнем Востоке. Возможна ли она и как это отразится на Азербайджане, имеющем внеблоковой статус? Может, есть необходимость скооперироваться с кем-нибудь? Например, в рамках треугольника Россия – Турция – Азербайджан?

- «Большая война» давно идет, просто она имеет и будет иметь далее очаговый характер. Вряд ли для того, чтобы избежать ее проявлений на своей территории, нужны формальные военные альянсы. «Треугольник» в том составе, о котором вы говорите, нереален, особенно по линии «Москва-Анкара». Но Баку вполне может иметь серьезные отношения в области военного сотрудничества, в сфере безопасности (да, впрочем, и имеет) и с Анкарой, и с Москвой. Но главное, все-таки, не в этом.

Война, о которой мы говорим, не осуществляется в виде известных из истории классических войн. От нее не отгородиться ракетами, танковыми дивизиями и количеством многозвездных генералов. Государство должно упредительно работать по тем направлениям, где есть риски возникновения внутреннего конфликтного потенциала – межэтнического, межрелигиозного, социального и так далее.