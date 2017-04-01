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29 спецназовцев, погибших за Азербайджан фото, наша память

Автор: Редакция haqqin.az 

Сегодня, 1 апреля с участием членов семьи и Командования сил специального назначения Вооруженных сил Азербайджана прошла церемонии поминовения героически погибших бойцов из спецназ, а во время прошлогодней апрельской войны. Напомним, командиром сил специального назначения является доблестный генерал Хикмет Мирзоев.

Участники церемонии почтили память общенационального лидера Гейдара Алиева, возложили цветы к его бюсту. Затем посадили деревья в честь погибших 29 солдат, отдавших жизнь за целостность Азербайджана.

После церемонии в память погибших была дана поминальная трапеза – эхсан.

Родители погибших спецназовцев предоставили в редакцию haqqin.az фотографии с сегодняшней церемонии.

Редакция haqqin.az выражает свое глубокое соболезнование членам семьи военнослужащих и всему азербайджанскому народу!

Allah rəhmət eləsin!

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29 спецназовцев, погибших за Азербайджан фото, наша память
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