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Ученые нашли планету с «адскими» условиями жизни‍

 

Американские астрономы обнаружили двойника Земли с адскими условиями обитания. Экзопланета находится в созвездии Весов, на расстоянии двадцати световых лет до Солнечной системы.

Как передает İnforming.ru, астрономы обнаружили в созвездии Весов планету с адскими условиями, выжить на которой очень сложно, но вполне возможно, по мнению специалистов.

Поиск планеты, пригодной для жизни людей, — одна из актуальных задач для современных ученых, часть из которых убеждена, что на Земле в будущем места всем жителям не хватит.

Таким образом, ученые обнаружили такую планету, куда можно было бы переселиться со временем, однако условия проживания на ней очень сложные.

Исследователи космических пространств считают, что звезда — красный карлик — под названием Глизе 581С, способна заменить людям Солнце, а скалистая планета, вращающаяся вокруг нее, может стать пристанищем для землян.

Интересно, что на планете две стороны с совершенно противоположными условиями жизни.

Для освоения, предполагают ученые, подойдет только одна сторона планеты, на которой царит вечная ночь. Поэтому в случае переселения жить придется под покровом тьмы. Ведь на второй, светлой стороне, всегда день и неимоверная «адская» жара.

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