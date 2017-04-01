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В Иерусалиме застрелили 17-летнего палестинца

 

В Иерусалиме застрелили напавшего на троих человек 17-летнего палестинца, передает Haaretz. Подозреваемый напал на двух мирных жителей на улице.

После этого молодой человек пытался убежать от полицейских в жилом доме. Сообщается, что, не сумев скрыться, он напал с ножом на офицера полиции.

В результате злоумышленника застрелил коллега полицейского.

Отмечается, что пострадавший полицейский в тяжелом состоянии госпитализирован, еще двое гражданских лиц в возрасте 18 и 23 лет получили легкие ранения.

Нападавший идентифицирован стражами порядка как житель Наблуса Ахмад Газаль.

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