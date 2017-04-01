Трамп: СМИ раздувают тему "связей с Россией"

Президент США в Twitter раскритиковал американские СМИ за то, что те игнорируют тему наблюдения спецслужб за командой Трампа перед выборами, концентрируясь на его предполагаемых "связях с Россией".

Как передает РИА Новости, Трамп обвинил в пренебрежении темой наблюдения спецслужб США за членами его предвыборного штаба тележурналиста Чака Тодда и телеканал NBC. Президент также призвал их прекратить спекулировать на тему его

Кроме того, он напомнил, что СМИ, раздувающие слухи о его связях с Россией, ранее предрекали ему поражение на президентских выборах. "Те же самые СМИ, которые утверждали, что "у Трампа нет шансов на победу", теперь продвигают вымышленную историю о связях с Россией. Это обман!", — написал президент.