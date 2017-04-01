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Меркель призвала беженцев селиться в деревнях

 

Канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала приехавших в страну беженцев не стремиться в большие города, а искать свое место в сельских районах. Об этом она заявила в опубликованном еженедельном видеообращении, сообщает ТАСС. 

«Многие говорят, что хотят в большие города, но там очень большие сложности с жильем. Поэтому я советую в регионах, где есть сельская местность и мало людей, где, на первый взгляд, не так интересно, оставаться здесь», - сказала глава кабмина, напомнив, что Германия с начала миграционного кризиса приняла около миллиона беженцев. По ее словам, власти страны стараются в первую очередь обеспечить жильем тех, кто получил право остаться в ФРГ.

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