А может, прав Александр Лукашенко, президент Беларуси, недавно прокричавший вполне искренне в прямом эфире, что мир сошел с ума? Если это не так, то зачем же миру столько ядерного оружия? Им обзаводятся даже страны, население которой живет впроголодь и готово бежать куда глаза глядят. Например, Армения…

Но можно предположить, что мы, простые земляне, чего-то не понимаем, никак не врубаемся в тонкости современной политики.

Атомная бомба как пугало

Вот, например, Вооруженные силы США и Южной Кореи проводят регулярные совместные военные учения Key Resolve. С чего бы это? А очень просто: надо проверить возможности экстренного наращивания американских войск в районе Корейского полуострова, разъясняют в Вашингтоне. И получают ответ, мол, пусть в Вашингтоне знают: в случае чего Пхеньян, не задумываясь, подвергнет “упреждающей ядерной атаке все базы агрессии и провокаций». Из Пхеньяна много всякого приходилось слышать, а авианосцы Вашингтона появлялись даже у берегов Грузии, но чтобы угрожать супердержаве ядерным возмездием…Невольно приходится думать: сегодня угроза, а завтра – возмездие. Хотя многим кажется, что ядерная бомба стала чем-то вроде безобидного пугала. А если вдруг возьмет какой-нибудь слабонервный генерал и нажмет на кнопку. А? Что тогда?

Я выбрал из информационного потока эти два сообщения и обратил внимание на то, что они особого читательского интереса не вызвали. Привык он, наш несчастный современник, очевидно. А ведь советской атомной бомбе почти 60 лет, и я не припоминаю, чтоб даже не сдержанный на язык Никита Хрущев пригрозил завалить какую-либо страну хоть атомной, хоть водородной бомбой. Кузькину мать американцам показать грозился, башмаком в ООН стучал по спине испанского дипломата, но чтобы влезть в ядерную драку…

Вопрос, увы, не только и не столько в дипломатической риторике, которым также при наличии ядерного оружия нельзя пренебрегать. Дело в расползании ядерного оружия по миру. А если сюда добавить периодически возникающие сведения о наличии или создании “грязной бомбы” у той или другой страны или воинственной группировки, то можно лишиться и сна.

Куда спокойней было, когда ядерные арсеналы имелись только у США и СССР. Стороны обзавелись на определенном этапе символическими чемоданчиками и весь мир мог наблюдать, что ядерные державы находятся под соответствующим их статусу контролем. Эти времена давно канули в безвозвратное историческое прошлое. Китай испытал атомную бомбу в 1964 году, а термоядерную - в 1968-м. Индия провела ядерные испытания в 1974 году, Пакистан заявил о наличии у него атомной бомбы в 1984 году, а провел испытания в 1998-м. Наличие ядерного арсенала у Израиля де-факто признавала еще Голда Меир. Швеция объявила, что обладает всеми ресурсами для создания атомной бомбы еще в начале 1957 года, к 1989 году в арсенале ЮАР поднакопилось не менее шести ядерных зарядов. И что проку от того, что некоторые из перечисленных обладателей опасного оружия или кандидаты в таковые подписали Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО)!

Скажи, читатель, можно ли верить стране, втайне от мира сего воровски изготовившей ядерную бомбу или пытающейся обзавестись ею лишь на том основании, что в данный момент она придерживается Договора о нераспространении ядерного оружия? Я думаю, что такого рода иллюзии могут дорого обойтись человечеству. И я не одинок в своих опасениях.

В свое время Генеральный директор Международного агентства ООН по атомной энергии (МАГАТЭ) Мохаммед Эль-Барадей предупредил, что "опасность ядерной войны еще никогда не была такой большой, как сейчас". По данным МАГАТЭ, в настоящее время от 35 до 40 стран обладают возможностями для создания ядерного оружия. Руководство МАГАТЭ неоднократно предупреждало и о том, что если кто-либо из этих стран, придерживающихся официально в данный момент Договора о нераспространении ядерного оружия, решат из него выйти, то они смогут создать ядерное оружие за считанные месяцы.

Армения должна быть вне подозрений!

Как хорошо, что Гай Юлий Цезарь из-за своей жены шалунишки Помпеи, придумал эту сакраментальную фразу. Именно так приходится понимать весь Запад во главе с США, подозревающих в незаконном обладании ядерным оружием кого угодно, но только не Армению, где Саргсян спит и видит, как он размахивает над головой Турции и Азербайджана личной атомной бомбой. Цезарь, надо сказать, был куда осмотрительней нынешних державных президентов: перед тем как изречь свой очередной афоризм, он для виду развелся со своей Помпеей. Вот и Олланд, французский президент, хоть с Арменией и не собирается разводиться, но так, для близира громогласно заявляет, мол, с оккупированными территориями надо бы разобраться. Нехорошо-с…

Я это к тому, что с некоторых пор самые различные источники сообщали о создании или работах в направлении приобретения «грязной бомбы» Арменией. Никаких признаков того, что данное пугающее ее соседей сообщение встревожило какие либо международные организации, не говоря уже о ядерных державах, души не чающих в «многострадальной Армении», так и не последовало. Надо ли удивляться тому, что окрыленный трогательным вниманием Запада армянский президент тут же пообещал обрушить российские «Искандеры» на головы своих соседей-азербайджанцев. Вот бы Вашингтону проявить ту же прыть, что и в случае с Пхеньяном. У берегов Кореи, что Южной, что Северной, поспокойней, чем где-нибудь на Мальте. Там есть кому при случае призвать к порядку излишне воинственных претендентов на роль регионального лидера.

У КНР численность населения на данный момент сопоставима с числом жителей Европы, России, США и арабского мира, вместе взятых. Ее ядерные арсеналы сравнимы с американским и российским. Вы слышали последние пять лет, чтобы товарищ Си пригрозил кому либо вторжением или ядерным наказанием? Я – нет. Поторговать – пожалуйста.

Американо-китайский товарооборот достиг почти 600 млрд дол. Ежегодно торговля с США приносит китайцам порядка 350 млрд долларов. Впрочем, немало зарабатывают и американские компании. Не потому ли в Пекине спокойно смотрят на появление американских авианосцев то там, то тут? Вот только что западная коалиция во главе с США приступила к операции по освобождению главной базы террористов в Сирии - Ракки. Давненько американские морпехи не брались наводить порядок вдали от родных берегов. И вот первые сообщения о последних боях в новой американской войне: в Мосуле погибло 130 жителей, в Ракке жертв поболее – около 200 стариков, женщин и детей. Сами арабские СМИ пишут, что под завалами после бомбардировок остаются десятки тел. Что в Мосуле, что в Ракке… Интересно то, что никто не опровергает, не спорит с этими цифрами: мир уже привык. Увы…

Почему Армения выжидает

Общее число жертв в двух арабских государствах – еще недавно процветающих и довольных жизнью - приближается к полумиллионной черте. Никого не волнуют ни в США, ни в Европе, и далее по всему миру эти ужасающие цифры. Куда же подевавались христианские стенания по поводу слезы ребенка, отчего позабыты гуманистические ценности европейской философии?

Европейские лидеры во главе с А.Меркель послушно бредут по стопам американских солдат, все более увязая в крови мусульман, трясине ближневосточных проблем, разобраться в которых не могут сами арабы. Мир с поразительным спокойствием наблюдает руины Дамаска, Багдада.

С точно таким же безразличием, как еще недавно преспокойно взирал на то, как «ливанский Париж» – Бейрут превращается в скопище террористической массы. Россия впуталась в эту пренеприятную историю из-за своих двух военных баз, лишившись которых она заодно потеряла бы важнейшие атрибуты державности. Остается признать, что на такие жертвы Запад во главе с США решились исключительного из-за нефтегазового значения иракско-сирийского региона. Не потому ли СМИ Запада дружно помалкивают о том, что вместе с жертвами среди местного населения растет число погибших и среди американских военнослужащих.

Всего за время войны в Ираке военные потери коалиционных сил составили более 4,8 тыс. человек. Подавляющее большинство из них американцы. Можно не сомневаться - штурм Ракки резко увеличит число «похоронок» в США из Сирии. Увы, как всегда скрытая от мира картина происходящего ужасней действительности, которая ежечасно, ежедневно предстаёт перед нами на экранах телевизоров.

За грохотом новой Большой войны на Ближнем Востоке не расслышать стенания иракских специалистов, вопящих о том, что число иракцев, умирающих от странных болезней, намного превосходят людские потери на фронтах. Иракцы утверждают, и не без оснований, что американцы применяют уже который год некое секретное оружие, начиненное радиоактивным ураном.

За пределами же региона никак не может пробиться к людям информация о том, что радиоактивный уран, применяемый ныне американцами в Ираке, а до того и в Афганистане, заражает не только эту страну, но регион и прилегающий мир.

«Они хотят, чтобы население нашего региона начало вымирать», - это не журналистские преувеличения. К такому выводу, не укладывающемуся в головах благополучных европейцев, и кажущейся вполне благополучном СНГ, пришел бывший глава Комитета по правам человека миссии ООН в Ираке Тахер Баумедра.

Багдад тщетно настаивает на проведении специальных исследований. «Если бы в Ираке удалось провести такие исследования под эгидой международных организаций, они бы подтвердили, что именно использование такого оружия явилось причиной множества раковых заболеваний и генетических отклонений в стране. Но США не позволили провести исследования…”, - это опять глас вопиющего в пустыне Тахера Баумедры. Неужто эти реки крови, нескончаемые людские потоки, мечущиеся по дорогам Сирии только из-за “черного золота”? А может, правы те, кто полагает, что Запад одновременно приступает к решению проблемы планетарного значения – перенаселенности грешной Земли?

Кстати, сами иракцы и сирийцы давно знают в чем дело, и кажется, смирились со своей участью. Во всяком случае иракские эксперты твердо убеждены в том, что использование новых типов секретного оружия есть не что иное, как скрытая реализация так называемой политики сокращения численности населения мира.

Вот мнение на сей счет цитировавшегося выше высокопоставленного деятеля ООН Тахера Баумедра: “Данная политика действительно имеет место». Если это так, а сомневаться в такого рода планах не приходится, то в лице саргсяновской Армении Запад может получить куда как перспективного союзника. Именно таковым желает предстать перед американцами потерявший всякое уважение собственных соотечественников С.Саргсян, размахивая своими “Искандерами”.

С удачным приобретением вас, господа! Он тот, кого не достает на новом театре новой Большой войны Америки. Он, недолго думая, разменяет русские “Искандеры” на бомбу с радиоактивным ураном “Made in USA», А может, и Madе in Armenia …

Нас, я имею в виду все человечество, которое грубо и примитивно обманывают. Обманывают так долго, что мы с этим также свыклись. Свыклись, не смотря на то, что умнейшие из людей не раз предупреждали об этом зловещем обмане.

“Я совершенно убежден, что все человечество и Россия встретились с системным кризисом небывалого масштаба. Через некоторое время в кризис войдут и другие страны. Кризис выражается во все более остром несоответствии между механизмами управления и фундаментальными целями общества”.

Ничего похожего не имело места за миллион лет существования гомо сапиенса и 5 тысяч лет существования цивилизации. Так считал великий Капица. Ничто не свидетельствует так убедительно о правоте этого предупреждения, как «грязная армянская бомба» в руках провинциального авантюриста Сержа Саргсяна.