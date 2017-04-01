Германская армия обзавелась хакерами

В германской армии создано подразделение, призванное отражать хакерские атаки и защитить военные секреты и программы, управляющие оружием. Новая структура начала работу 1 апреля, сообщает Русская служба BBC.

По данным Министерства обороны ФРГ, за первые девять недель 2017 года на объекты германской армии было совершено около 284 тыс. кибератак. Несмотря на то, что атаки были профессиональными, инфраструктура военных не пострадала.

Киберкомандование будет отдельной организацией в структуре вооруженных сил Германии наряду с сухопутными силами, ВВС, ВМФ, медицинским подразделением и вспомогательной службой.

Численность нового подразделения сначала составит 260 человек. К июлю количество сотрудников командования вырастет до 13,5 тыс. человек. Подразделение будет базироваться в Бонне.