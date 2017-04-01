ОАО "Азеристиликтеджхизат" готов увеличить время отопительного сезона в Азербайджане. Об этом haqqin.az заявил начальник Абонентской и клиентской службы ОАО "Азеристиликтеджхизат" Рафик Алиев.

Действительно, складывается парадоксальная ситуация, когда, скажем, за окном снегопад или мокрый снег, как это было в октябре-ноябре прошлого года, а отопительные трубы холодные, ведь согласно графику, подача тепла в дома должна начинаться только с 15 ноября. Кстати, в Дагестане, учитывая погодные условия в прошлом году, начали отопительный сезон 25 октября.

Или другая ситуация: апрель, за окном +25, а трубы горячие, в итоге приходится открывать окна (отопительный сезон в Азербайджане заканчивается 15 апреля).

В соседней России, к примеру, действует единый нормативный документ, согласно которому отопительный сезон начинается, если на протяжении пяти дней температура воздуха за окном держится на отметке ниже +8 градусов. Отопление включается на шестой день и подается до тех пор, пока за окном не воцарится температура выше +8 градусов (на пять дней и более).

График отопления в Азербайджане был утвержден еще во времена СССР – подача тепла осуществляется 5 месяцев в году, вне зависимости от погодных условий. Но если апрельскую жару в квартире перенести можно относительно легко, то холодные трубы в ноябре не оставляют населению других вариантов, кроме как использовать электричество и газ для обогрева своих жилищ, что больно бьет по скудному семейному бюджету.

По словам Рафика Алиева, вопросы подачи отопления регулируются договорами. «Для нас нет разницы, когда начинать топить. Подачу можно начать даже в октябре или в сентябре. Но дело в том, что договоры заключаются на пять месяцев, как и было раньше. И средства выделяются на пять месяцев», - сказал он.

При этом Рафик Алиев добавил, что уровень подаваемого тепла в дома зависит от температуры воздуха. «Так, если на улице тепло, то в котельных температура воды снижается. Но говорить о смещении графика отопительного сезона не совсем верно, ведь бывали случаи, когда в апреле шел снег. Кстати, если какие-либо структуры обращаются к нам с просьбой отключить отопление из-за высокой температуры воздуха, то мы отключаем подачу тепла».

В свою очередь председатель Союза свободных потребителей (ООП) Азербайджана Эюб Гусейнов сказал haqqin.az, что обязательно нужно увеличить продолжительность отопительного сезона. «К нам поступает много обращений от потребителей и в начале, и в конце отопительного сезона. Даже в апреле бывают жалобы в связи с холодом. Учитывая все это, считаю, что обязательно должен быть изменен период подачи отопления, нужны корректировки. Климат по всему миру меняется, а отопительный график остается прежним», - сказал он.

Говоря о необходимых изменениях, Эюб Гусейнов отметил, что по меньшей мере нужно еще на месяц увеличить время подачи отопления. «Можно прибавить 15 дней к началу и концу отопительного сезона. А для того, чтобы изменить ситуацию, населению следует направлять обращения исполнительной власти Баку», отметил Гусейнов.

В общем, как выясняется, "Азеристиликтеджхизат" готов обеспечивать тепловой режим в жилых и административных зданиях с начала ноября и до конца апреля. Дело за решением городских властей.