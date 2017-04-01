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Лавров заговорил о вступлении Азербайджана в «путинский Союз» комментирует Александр Асафов

Автор: Записал Заур Расулзаде, отдел политики 

«За официальными декларативными приветствиями и благими пожеланиями общего счастливого будущего всегда стоят четко очерченные политические позиции», - по опыту знает известный российский политолог Александр Асафов.

Именно поэтому он не скрывал скепсиса, комментируя haqqin.az заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о том, что Россия приветствует возможное участие Азербайджана в евразийской интеграции.

Сергей Лавров

При этом А.Асафов признает, что возможное вступление Азербайджана в ЕАЭС, безусловно, важный двусторонний политический фактор.

«Безотносительно экономических цифр, в условиях глобализации и попыток влияния на постсоветское пространство иных субъектов мировой политики, как то США, ЕС, Китай, сотрудничество выходцев из СССР увеличивает коллективную безопасность от такого давления и воздействия. Примеры попыток со стороны указанных акторов переформатировать политический ландшафт региона путем влияния на выборы, переворотов и цветных революций можно наблюдать в последнее время практически во всех странах. Украина и Белоруссия самые близкие и острые примеры. Именно поэтому после центробежного отдаления друг от друга в рамках "парада суверенитетов" именно сейчас, в стремительно меняющемся мире, любое объединение может только усилить политические позиции всех участников сотрудничества», - убежден политолог.

Тем не менее, А.Асафов считает, что приветствуя направленность Азербайджана на диалог в экономической сфере, Россия надеется если не на формирование общего внешнеполитического курса, то хотя бы на согласование позиций.

Александр Асафов

«Для Москвы очевидно, что протурецкий и проиранский курс Азербайджана не приносит тех преференций, на которые рассчитывает официальный Баку, ни в политической, ни в экономической сфере. Остаются прежними и экономические трудности, связанные в первую очередь с проблемами с национальной валютой. Вызывает опасение и усиливающийся исламистский фактор за счет наличия общемировой угрозы терроризма со стороны ИГИЛ и других экстремистских организаций исламистского толка.

Более плотная интеграция в экономическом поле не только поможет развитию совместных проектов, включая нефтепереработку, но и усилит сотрудничество по вектору ОДКБ. Полноценному прямому диалогу препятствует историческая лояльность Баку Анкаре и связанный с этим фактор напряженности в Нагорном Карабахе - тлеющий бескомпромиссный конфликт, время от времени грозящий перейти в горячую, неуправляемую стадию. Начало конструктивного диалога, в первую очередь по экономическому фактору, позволит сгладить и внешние контурные угрозы для стран, находящихся в одном евразийском пространстве», - резюмировал свой взгляд А.Асафов.

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