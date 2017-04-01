Чемпион Азербайджана: «Меня осудили по статье «воровские традиции»

Чемпион Азербайджана по футболу, бывший игрок клуба «Бакы» Георгий Деметрадзе, которому пришлось полтора года провести в грузинской тюрьме, вспоминает неприятные для него годы и винит тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили.

«То время никогда не забуду, - цитирует Деметрадзе championat.com. – Страшно даже не просто из-за потерянного времени, а потому что видел, как пытают и убивают людей…».

За «Бакы» Деметрадзе играл в сезоне 2008/09 гг., выиграв в составе азербайджанской команды золотые медали. Затем он вернулся в Грузию, а летом 2010 года должен был уехать играть на Кипр, но…

«Меня ждали на Кипре, - продолжает грузинский форвард. - Я был в отличной форме, поэтому пару годиков поиграл бы точно. Готовился тогда к переезду, утром потренировался, поехал на встречу к другу и… оказался в тюрьме. Пришел в одно место, а на меня накинулись 30 человек. Никто ничего не говорил, никаких обвинений не предъявлял, просто начали заламывать. Конечно, я начал отмахиваться и очень сильно получил. Били по лицу, пинали ногами, кровь, синяки. Так у нас работала полиция. Меня осудили по статье «воровские традиции». Я спрашивал у судьи: что это такое? Я с шести лет в футбол играю, какие у меня могут быть воровские традиции? А судье все равно. Они дела как свитера шили. Без улик и доказательств. Сказали, что я в воровской общак вез пачку баксов. На ней даже отпечатков не было. Мне подкинули деньги. Я это и судье говорил: «Посмотрите на мои карманы – как туда такие бабки поместиться могли? Она отвечает: «Ты в руках нес». Да в каких руках вообще?!

Назвали фамилии, против которых надо было дать уже подготовленные показания. Но я 30 лет жил честно и стукачом становиться не собирался. Такого, чтобы меня били и пытали, не было. Полицейские в тюрьме с уважением относились. Спрашивали: «Ну как же так получилось?». Но я известный футболист, а вот других людей просто убивали. При мне. Вот ведут тебя на допрос, а ты видишь, как избивают человека, прикованного наручниками к решётке. Он весь в крови. Грузия была территорией пыток, творился беспредел. Я тогда понял, что лучше уж пусть тебя бьют, чем смотреть на этот ужас со стороны».

За Деметрадзе заступился знаменитый футболист Каха Каладзе, ныне занимающий пост вице-премьера Грузии.

«Мы с Каладзе дружили и дружим, - продолжает Деметрадзе. - Он тогда стал политиком, оппозиционным к Саакашвили. Многие думают, что мой арест связан с попытками надавить на Каху. Но когда в правительстве поняли, что я не сдамся, то решили все-таки выпустить. От президента пришли три предложения о помиловании. Теперь нужно было просто сказать: «Да, признаю» - и двери тюрьмы открылись бы. Почему я отказался? Потому что не виноват. На меня продолжали давить психологически. Дали шесть лет, таскали из камеры в камеру, переводили в ШИЗО, где сидят пожизненные. Это правда ужасное время. Но через 2,5 года Саакашвили сам сократил срок.

Какое у меня к нему отношение? Это сумасшедший, больной человек, который пересажал всю Грузию без суда и следствия. Больше всего заключенных по всей Европе тогда было именно у нас. Просто посмотрите на Мишу: как он орет, как жрет, как двигается – надеюсь, на Украине ему найдут хорошего врача. В Грузию-то он вряд ли вернется, потому что заочно осужден по очень серьезным статьям. Кстати, что они там мутят?! Пусть выдадут – и все.

Сейчас-то все хорошо. Никого не сажают, люди живут спокойно. Если бы Мише дали тогда развернуться, то никакого безвизового режима с Европой бы не было. А с Россией, я считаю, братской страной, вообще все отношения закончились. Не нужны нам эти войны и тюрьмы. Люди хотят жить спокойно, играть в футбол. Мое дело все еще в Европейском суде по правам человека. Жду. Может, доберутся до скромного грузина. Но у меня и так все хорошо. Ребенок вот-вот родится. Работа интересная есть».

Сейчас Деметрадзе работает менеджером в Грузинской футбольной федерации. Помимо выступлений в составе «Бакы», он также играл за такие клубы, как роттердамский «Фейеноорд», владикавказская «Алания», киевское «Динамо», испанский «Реал Сосьедад», московский «Локомотив», тель-авивский «Маккаби» и другие. На его счету 55 матчей за сборную Грузии.