Футболист сборной Азербайджана Эдди Исрафилов забил гол в матче 32-го тура Второго дивизиона чемпионата Испании.
«Кадис», за который выступает Исрафилов, встречался на выезде с «Мурсией». Матч завершился со счетом 1:1.
Анголо-испанский азербайджанец сравнял счет на 45-й минуте, добив мяч в ворота после удара, нанесенного из-за пределов штрафной площади.
После 32 матчей «Кадис» имеет 51 очко, занимая 3-е место и ведя борьбу за попадание в Ла Лигу. В элитный дивизион напрямую выйдут две лучшие команды, а клубы, занявшие места с 3-го по 6-е, разыграют еще одну путевку.