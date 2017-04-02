В Германии действующая при поддержке МИД ФРГ организация напечатала учебник по изучению немецкого языка, в котором содержится изображение Нахчыванской Автономной Республики в составе Армении и Крыма в составе РФ.

Как сообщает издание "Европейская правда", учебник подготовлен составителем тестов по изучению языков TELC (The European Language Certificates), который руководствуется в свой деятельности установленными Советом Европы и Еврокомиссией принципами многоязычия.

Данный учебник предназначен для иммигрантов в Германии, которые изучают немецкий язык в рамках программы интегрирования в германское общество. Организация TELC в сотрудничестве с институтом имени Гете и разрабатывает тесты по немецкому языку для иммигрантов в Германии и Австрии.

Выпуск карты уже вызвал скандал в Украине. МИД этой страны обещал обратиться к издателю с требованием исправить ошибку, передает UNİAN.

Узнать мнение азербайджанского МИД пока не удалось.