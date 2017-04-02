Жителей Мосула превратили в живой щит

Отступающие вглубь иракского Мосула террористы группировки ИГ требуют от мирных жителей следовать за ними. Об этом рассказали РИА Новости горожане после освобождения.

По словам мосульцев, боевики радикальной группировки не выпускают мирных граждан из контролируемых ими районов города и воспринимают людей, которым все же удается выйти, как "перебежчиков".

"Мы жили на окраине города, и когда правительственные силы подошли к нашему району, к нам пришли игиловцы и потребовали переместиться в центр города. Нас насильно сюда пригнали, чтобы использовать как живой щит", — рассказал престарелый житель Мосула Ваад Аббаси.