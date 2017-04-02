Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться
Подписаться на уведомления
 

Тиллерсон: «Лаврову не положено танцевать танго»

 

Глава американской дипломатии Рекс Тиллерсон заверил союзников по НАТО в том, что Вашингтон привержен принципам альянса. Руководитель Госдепартамента прибыл на встречу глав МИД стран альянса, несмотря на опасения, что визит не состоится из-за расхождений в графиках официальных лиц.

Многие в альянсе были обеспокоены позицией Госдепа по НАТО, однако выступление Тиллерсона в Брюсселе было встречено тепло.

Глава ведомства также сделал в неформальной обстановке во время ланча высказывание о России, которое было встречено аплодисментами. В ответ на замечание одного из своих коллег, который, говоря об отношениях РФ и США, напомнил, что «для танго нужны двое», Тиллерсон сказал: «Конечно, вы можете танцевать с Россией, вы даже можете что-то выиграть за счет этого. Но очевидно, что вы не можете танцевать с Сергеем Лавровым, потому что ему танцевать не позволено».

Собеседники Politico в дипломатических кругах пояснили, что госсекретарь имел в виду, что в РФ все решения принимает только один человек.

492 просмотров


Старости
Спецназовцы, погибшие за Азербайджан
Спецназовцы, погибшие за Азербайджан фото, наша память
Наша погода
Сегодня 8° / 4°
3 Апр 11° / 6°
4 Апр 13° / 7°
5 Апр 16° / 8°

Наши деньги
1 USD   =   1.7244 AZN
1 EUR   =   1.8407 AZN
1 RUB   =   0.0307 AZN

Новостная лента

Тиллерсон: «Лаврову не положено танцевать танго»
Жителей Мосула превратили в живой щит
Турецкий телеканал рассказал о встрече Путина, Эрдогана и Асада
В Германии Нахчыван включили в состав Армении… а Крым - России фото
Футболист сборной Азербайджана забил гол в чемпионате Испании видео
США досрочно освободили «российского шпиона»
Чемпион Азербайджана: «Меня осудили по статье «воровские традиции»
Лавров заговорил о вступлении Азербайджана в «путинский Союз» комментирует Александр Асафов
Германская армия обзавелась хакерами
Вечная проблема Баку - отопление наши проблемы
Заговор против мира, Армения ждет своего часа наша аналитика
В Азербайджане осталось всего 4600 свиней
Меркель призвала беженцев селиться в деревнях
Трамп: СМИ раздувают тему "связей с Россией"
В Иерусалиме застрелили 17-летнего палестинца
Украина готова провести "Евровидение" без России
Взрыв на карнавале в Париже 20 раненых
Трамп похвалил нового президента Узбекистана
В селевом потоке погибли 20 колумбийцев
Умер поэт Евгений Евтушенко
Ученые нашли планету с «адскими» условиями жизни‍
Сотни талибов сложили оружие
Спецназовцы, погибшие за Азербайджан фото, наша память
Эрдоган пообещал расправиться со сворой наемных убийц
В Китае стометровый корабль врезался в мост