Тиллерсон: «Лаврову не положено танцевать танго»

Глава американской дипломатии Рекс Тиллерсон заверил союзников по НАТО в том, что Вашингтон привержен принципам альянса. Руководитель Госдепартамента прибыл на встречу глав МИД стран альянса, несмотря на опасения, что визит не состоится из-за расхождений в графиках официальных лиц.

Многие в альянсе были обеспокоены позицией Госдепа по НАТО, однако выступление Тиллерсона в Брюсселе было встречено тепло.



Глава ведомства также сделал в неформальной обстановке во время ланча высказывание о России, которое было встречено аплодисментами. В ответ на замечание одного из своих коллег, который, говоря об отношениях РФ и США, напомнил, что «для танго нужны двое», Тиллерсон сказал: «Конечно, вы можете танцевать с Россией, вы даже можете что-то выиграть за счет этого. Но очевидно, что вы не можете танцевать с Сергеем Лавровым, потому что ему танцевать не позволено».



Собеседники Politico в дипломатических кругах пояснили, что госсекретарь имел в виду, что в РФ все решения принимает только один человек.