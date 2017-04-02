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Британские спецслужбы о терактах в аэропортах

 

Спецслужбы Великобритании выпустили несколько предупреждений о том, что террористы могли найти способы обхода систем безопасности, в связи с чем британские аэропорты и АЭС обязали усилить защиту от террористической угрозы, передает РИА Новости со ссылкой на газету Telegraph.

Британская разведка полагает, что террористическая группировка ИГИЛ и другие радикальные движения могли разработать пути установки взрывчатых материалов в ноутбуки и мобильные телефоны так, чтобы они могли остаться незамеченными при досмотре. В связи с этим возникли опасения, что боевики могут использовать свои технологии в аэропортах Европы и США.

Также высказываются предположения, что хакеры предпринимали попытки обойти компьютерную защиту АЭС. Чиновники предупредили, что террористы и шпионы пытаются использовать уязвимости в защитных системах станций. Министр энергетики Великобритании Джесси Норман заявил изданию, что АЭС должны гарантировать устойчивость к возрастающим киберугрозам.

"Правительство полностью привержено защите Великобритании от киберугроз, вложив 1,9 миллиарда фунтов в трансформацию кибербезопасности в этой стране", - отметил он.

Американская разведка также предупреждала о возможных новых "разработках" радикальных группировок, которые могут быть применены для обхода систем безопасности в аэропортах. Эксперты ФБР проверили, как можно спрятать взрывчатку в аккумуляторном отсеке ноутбука, чтобы он при этом оставался включенным.

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