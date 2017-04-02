Подписаться на уведомления
 

В Пакистане смотритель храма убил 20 прихожан

 

Психически нездоровый смотритель храма в пакистанской провинции Пенджаб убил 20 прихожан и ранил еще трех человек, передает РИА Новости со ссылкой на местное издание Dawn.

Инцидент произошел в ночь на пятницу в городе Саргодха. Как рассказали выжившие пострадавшие, смотритель мавзолея-храма Али Ахмеда Гуджара, житель Лахора Абдул Вахид по телефону пригласил более 20 человек в храм и принимал их по одному в одной из комнат. Смотритель угощал посетителей едой с неустановленным наркотическим веществом, после этого раздевал их и избивал палкой, а также наносил удары кинжалом.

Как сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на местные власти, Вахид подчеркивал, что производит духовное очищение своих последователей при помощи избиваний.

О происшедшем стало известно благодаря трем выжившим женщинам, которым удалось бежать. Полиция задержала Вахида и еще двоих человек, возможно, его сообщников. В храме нашли тела 20 человек, в том числе трех женщин.

По мнению представителя полиции Саргодхи Лияката Али Чата, подозреваемый, который оказался сотрудником избиркома Пакистана, был психически неуравновешенным. Кроме того, по данным других пакистанских СМИ, это не первое проявление агрессии к прихожанам с его стороны, однако первое, закончившееся их смертью. По словам местных жителей, смотритель посещал храм два раза в месяц и "пытал" прихожан огнем, говоря, что это оздоровительная процедура.

933 просмотров


Старости
Спецназовцы, погибшие за Азербайджан
Спецназовцы, погибшие за Азербайджан фото, наша память
Наша погода
Сегодня 8° / 4°
3 Апр 11° / 6°
4 Апр 13° / 7°
5 Апр 15° / 8°

Наши деньги
1 USD   =   1.7244 AZN
1 EUR   =   1.8407 AZN
1 RUB   =   0.0307 AZN

Новостная лента

Во Франции двух несовершеннолетних девушек подозревают в подготовке теракта
В Дубае горит строящийся небоскреб видео
Армянские войска обстреливают позиции азербайджанских войск
В Москве объявлено штормовое предупреждение
Генпрокуратура Армении о многочисленных нарушениях на выборах
В Баку убийца отрезал головы брату и сестре
Неизвестный расстрелял посетителей ресторана в Швеции
В Армении начались парламентские выборы
В Пакистане смотритель храма убил 20 прихожан
Британские спецслужбы о терактах в аэропортах
Тиллерсон: «Лаврову не положено танцевать танго»
Жителей Мосула превратили в живой щит
Турецкий телеканал рассказал о встрече Путина, Эрдогана и Асада
В Германии Нахчыван включили в состав Армении… а Крым - России фото
Футболист сборной Азербайджана забил гол в чемпионате Испании видео
США досрочно освободили «российского шпиона»
Чемпион Азербайджана: «Меня осудили по статье «воровские традиции»
Лавров заговорил о вступлении Азербайджана в «путинский Союз» комментирует Александр Асафов
Германская армия обзавелась хакерами
Вечная проблема Баку - отопление наши проблемы
Заговор против мира, Армения ждет своего часа наша аналитика
В Азербайджане осталось всего 4600 свиней
Меркель призвала беженцев селиться в деревнях
Трамп: СМИ раздувают тему "связей с Россией"
В Иерусалиме застрелили 17-летнего палестинца
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться