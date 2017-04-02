В Пакистане смотритель храма убил 20 прихожан

Психически нездоровый смотритель храма в пакистанской провинции Пенджаб убил 20 прихожан и ранил еще трех человек, передает РИА Новости со ссылкой на местное издание Dawn.

Инцидент произошел в ночь на пятницу в городе Саргодха. Как рассказали выжившие пострадавшие, смотритель мавзолея-храма Али Ахмеда Гуджара, житель Лахора Абдул Вахид по телефону пригласил более 20 человек в храм и принимал их по одному в одной из комнат. Смотритель угощал посетителей едой с неустановленным наркотическим веществом, после этого раздевал их и избивал палкой, а также наносил удары кинжалом.

Как сообщает телеканал Geo TV со ссылкой на местные власти, Вахид подчеркивал, что производит духовное очищение своих последователей при помощи избиваний.

О происшедшем стало известно благодаря трем выжившим женщинам, которым удалось бежать. Полиция задержала Вахида и еще двоих человек, возможно, его сообщников. В храме нашли тела 20 человек, в том числе трех женщин.

По мнению представителя полиции Саргодхи Лияката Али Чата, подозреваемый, который оказался сотрудником избиркома Пакистана, был психически неуравновешенным. Кроме того, по данным других пакистанских СМИ, это не первое проявление агрессии к прихожанам с его стороны, однако первое, закончившееся их смертью. По словам местных жителей, смотритель посещал храм два раза в месяц и "пытал" прихожан огнем, говоря, что это оздоровительная процедура.