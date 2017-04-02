В Армении начались парламентские выборы

В Армении началось голосование на парламентских выборах. В воскресенье, 2 апреля, в 08:00 по местному времени открылись 2009 избирательных участков, передает РИА Новости.

Выборы в Национальное собрание станут первыми после принятия поправок в Конституцию, которые предусматривают переход к парламентской форме правления.

Общее число избирателей — более 2,5 миллиона человек. Для прохождения в парламент партиям нужно преодолеть пятипроцентный барьер, блокам — семипроцентный. Порога явки нет.

В выборах принимают участие правящая Республиканская партия, «Свободные демократы», «Армянское возрождение», Армянская революционная федерация "Дашнакцутюн" и Коммунистическая партия, а также четыре блока — «Елк» («Исход»), «Царукян», «Оганян-Раффи-Осканян», Армянский национальный конгресс — Народная партия Армении (Конгресс-АНК).

За места борются свыше 1,5 тыс. кандидатов. Конституция не оговаривает строго фиксированное число членов парламента, указывается лишь их минимальное количество — 101, еще четыре места будут предоставлены представителям основных национальных меньшинств — езидам, русским, ассирийцам и курдам.

Голосование завершится в 20:00.