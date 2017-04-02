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В Баку убийца отрезал головы брату и сестре

 

В Баку в Наримановском районе убиты двое членов одной семьи, еще один – ранен, сообщает Report.

Инцидент произошел в одном из частных домов. Убийца, имя которого пока не сообщается, нанес 55-летней Лятафят Гасымовой несколько ударов ножом в лицо и в область шеи. Затем он перерезал горло сыну и дочери Л.Гасымовой. Головы своих жертв он отнес и положил в багажный отсек своего автомобиля.

По факту возбуждено уголовное дело. Убийца задержан сотрудниками Наримановского управления полиции. По первичным данным, преступник является родственником Л.Гасымовой.

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