В Баку убийца отрезал головы брату и сестре

В Баку в Наримановском районе убиты двое членов одной семьи, еще один – ранен, сообщает Report.
Инцидент произошел в одном из частных домов. Убийца, имя которого пока не сообщается, нанес 55-летней Лятафят Гасымовой несколько ударов ножом в лицо и в область шеи. Затем он перерезал горло сыну и дочери Л.Гасымовой. Головы своих жертв он отнес и положил в багажный отсек своего автомобиля.
По факту возбуждено уголовное дело. Убийца задержан сотрудниками Наримановского управления полиции. По первичным данным, преступник является родственником Л.Гасымовой.